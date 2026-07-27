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Drogas: responsabilidad compartida

“Si el Gobierno de EE.UU. no reduce el enorme mercado interno de consumo –no solo de cocaína, también de fentanilo y otras drogas–, no será posible derrotar el narcotráfico”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "La respuesta contra las drogas no puede reducirse solo a la erradicación o al desarrollo alternativo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La respuesta contra las drogas no puede reducirse solo a la erradicación o al desarrollo alternativo". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El 8 de julio estuvo en el Cusco el subsecretario de Guerra para Asuntos de Política de Estados Unidos, Elbridge Colby, en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. El tema de su discurso fue la Estrategia de Defensa Nacional del 2026 para el Hemisferio Occidental, que, “bajo el liderazgo visionario del presidente Trump”, está haciendo que su país se guíe “por un realismo flexible” que prioriza sus “intereses nacionales más vitales” (según la web del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry).

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