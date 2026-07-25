Horóscopo de HOY, sábado 25 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán errores que retrasan el avance de los proyectos pero los resolverá. Amor: alguna opinión se tomará como una exigencia en la relación pero todo será aclarado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: estará conforme con los planes pero habrá algo que no le termina de convencer. Amor: se pondrá de acuerdo en temas que están postergados y las cosas mejorarán.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las fallas se sumarán y crearán desajustes pero las resolverá con iniciativas. Amor: descubrirá que alguien en el que ha depositado confianza es su admirador anónimo.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el esfuerzo tendrá recompensa y el trabajo o proyecto comenzará a dar beneficios. Amor: los anhelos de su pareja serán cumplidos por su actitud amorosa y comprensiva.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: retomará iniciativas basadas en lo simple y los planes darán buen resultado. Amor: en la pareja se insistirá con un tema que no está bien conversado y será un alivio.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: más pedidos y consultas mostrarán que el negocio está fortalecido. Amor: momento para revisar los sentimientos, alguien del pasado se verá irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones difíciles de manejar pero será hábil y resolverá. Amor: insistirá con que le expresen el compromiso pero tendrá paciencia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su pedido por un beneficio mayor será considerada positivamente. Amor: comenzará una relación distinta a cualquier otra del pasado; será algo nuevo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será momento para actuar en todo, conviene revisar las cosas. Amor: malentendidos o altibajos harán surgir la necesidad de dialogar con sinceridad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: organizará mejor el tiempo y las metas más deseadas se alcanzarán. Amor: de manera ingeniosa conseguirá acercarse a alguien que parece distante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para que cuestiones personales no afecten los trabajos. Amor: surgirán dudas con poco fundamento que podrían dañar la armonía de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente al que no se le da importancia podría ser un problema. Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona introvertida que quiere conocerle.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXITOSA PARA OBTENER NUEVAS AMISTADES Y POSEEDORA DE FUERTE CARÁCTER.