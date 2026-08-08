Horóscopo de HOY, sábado 8 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: iniciativas impulsivas deberán ser revisadas o traerán problemas innecesarios. Amor: cierto desencanto le llevará a actuar con indiferencia pero un gesto le animará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: demoras imprevistas complicarán algún negocio o proyecto pero arrancará. Amor: con esfuerzo, expresará temores e inseguridad y la relación comenzará a crecer.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para hacer una pausa y revisar por si hay nuevas oportunidades. Amor: alguna actitud dará inquietud a su pareja porque ama destacar su fuerte encanto.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: descubrirá los motivos de una sucesión de errores y remontará un proyecto. Amor: se apartará de la gente que disfruta de los chismes y solo verá a alguien especial.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: circunstancias habituales cambiarán y resultarán favorables para su trabajo. Amor: su encanto impactará en una persona que cree que no le ha visto ni percibido.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: frente a logros de algunos colegas activará su habilidad y sorprenderá. Amor: alguien que le despierta cierto entusiasmo querrá acercarse y surgirá romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: le aguarda el éxito económico pero también algunas críticas. Amor: con natural simpatía crecerá su encanto y le acercará una persona interesante.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien se opondrá a su liderazgo pero no tendrá nada que aportar. Amor: no valdrá la pena estar pendiente de otros cuando su pareja reclama atención.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los ingresos crecerán y surgirán nuevas oportunidades. Amor: las actitudes caprichosas ya no tendrán lugar en una nueva etapa de la relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acuerdos y planes se concretarán y habrá señales de prosperidad. Amor: ya no habrá silencios incómodos en la relación con iniciativas simpáticas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien querrá ejercer un liderazgo para el que no está preparado. Amor: con buen humor facilitará la convivencia en la relación y la armonía crecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajos y negocios: ensayos o pruebas demorarán el avance de un proyecto nuevo y ambicioso. Amor: idealizar la pareja será un problema pero alguien le hará ver lo que es real.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PACIENTE. VUELCA SU PROFUNDA INTERIORIDAD EN ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA.