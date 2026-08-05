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Resumen

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Por Claudia Inga Martínez

La semana pasada, en conversación con este Diario, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, reveló que estaban dispuestos a reducir la TUUA de transferencia internacional- que ha empezado a cobrarse desde diciembre del año pasado- en un 37%. Una propuesta que, como sostuvo Salmón, se conversó con la anterior gestión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y fue trasladada a las aerolínea. No obstante, la Asociación de empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), indica que han tomado conocimiento de esta alternativa a través de los medios de comunicación, que saludan que se busque una solución, pero que el escenario más consistente sería eliminar dicha tarifa. A su vez, Carlos Gutiérrez, gerente general del gremio, indica que solicitan formalmente una reunión con el nuevo titular del MTC.

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