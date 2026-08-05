- LAP ha indicado que elaboró una propuesta junto al saliente MTC para reducir la TUUA de transferencia internacional y que la plantearán también al nuevo MTC, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta?

Como gremio que reúne a las principales aerolíneas del país, nos sorprendió conocer esta propuesta a través de los medios de comunicación, ya que hasta ahora no hemos recibido ningún planteamiento formal al respecto. No obstante, nos alegra saber que existe disposición para solucionar esta situación, ya que ello refleja un reconocimiento público sobre el impacto negativo que la TUUA de transferencia viene teniendo en la conectividad y la competitividad del Perú, algo que las aerolíneas venimos advirtiendo desde 2025.

Asimismo, seguimos considerando que el escenario más consistente con la región es la eliminación total de la TUUA de transferencia internacional. Ningún otro hub con el que compite Lima –como Bogotá o Panamá– cobra tarifa alguna a los pasajeros en conexión internacional. Mientras esta se mantenga, una reducción parcial deja intacta la desventaja competitiva de fondo.

- LAP indica que no hubo respuesta por parte de las aerolíneas, ¿por qué no respondieron? ¿o están analizando o no les parece adecuada?

En AETAI –que representa institucionalmente a las aerolíneas en el Perú– hemos conocido la propuesta a través de un medio de comunicación. No conocemos en profundidad los argumentos expuestos. No podemos pronunciarnos sobre ello.

- ¿Qué alternativas son las que plantean desde las aerolíneas?

Desde que iniciaron las conversaciones, la industria ha venido planteando diversas soluciones en beneficio de todos los actores, como la extensión del plazo de la concesión por el tiempo que corresponda para compensar al concesionario por los ingresos que dejaría de percibir. Sin embargo, hasta este momento, LAP se había opuesto a cualquier solución distinta al pago de la totalidad de la tarifa, ya sea a través del cobro a los pasajeros o mediante una compensación equivalente de parte del Estado (como consiguió respecto a la TUUA de transferencia doméstica).

Recordemos que quienes pagan la TUUA de transferencia son los pasajeros, no las aerolíneas. Este cobro no existe en aeropuertos competidores de la región, y al ser esta una industria altamente competitiva no resiste el cobro de una tarifa de este tipo a pasajeros en conexión internacional. LAP tiene la potestad de reducir la tarifa –al ser una tarifa máxima–, o definir unilateralmente cobrar cero TUUA de Transferencia Internacional desde hoy. Aunque el cobro genere una ganancia de corto plazo, en el mediano y largo plazo perjudica a LAP y ya causa un grave daño al Perú, como muestran las caídas de tráfico y las cifras de impacto económico publicadas en un informe reciente. En resumen, los mayores ingresos se deben generar del mayor tráfico de pasajeros.

- El concesionario señala también que las aerolíneas se han negado a incluir la TUUA en cuestión y que LAP no tiene que realizar una inversión adicional en el tema operativo, ¿qué costo administrativo no está incluido y cuál sí?

Debemos recordar y reiterar que el cobro e inclusión de la TUUA no es obligación de las aerolíneas, pues se trata de un derecho otorgado por el Estado a LAP. De buena fe, la industria en general siempre ha buscado llegar a un acuerdo con miras a incluirlo en el boleto.

No obstante, fueron ellos los que cerraron las negociaciones a través de un comunicado de octubre del 2025.

- También desde LAP reportaron que los pasajeros están indicando que el malestar (en la experiencia del viaje) es más por la forma de pago que por la tarifa y que si hay alguna afectación a las cifras de conexiones vía Lima se deben en mayor medida a que el precio no se está incluyendo en el precio final, ¿qué responde Aetai ante ello?

Creemos que se sigue buscando distraer la atención hacia un tema de forma, cuando el tema de fondo es el impacto de esta tarifa en la competitividad y conectividad del Perú: ocho rutas internacionales canceladas desde el Jorge Chávez, mientras otros países de la región abren o refuerzan rutas directas sin pasar por Lima, disminución de inversión (flota y rutas) indicado por varias aerolíneas las últimas semanas, disminución de tráfico como ya lo muestran las cifras oficiales: Primera caída del tráfico Internacional en cuatro con -0,5%, dos meses consecutivos que cae el tráfico de pasajeros en conexión (abril -3,48%, mayo - 2,04%) Todo esto redunda en una limitación del potencial de crecimiento del tráfico internacional de cerca de 9% a cifras negativas que estamos observando hoy con mucha preocupación.

- ¿Cuál es el impacto que observan?

El impacto ya es evidente. En un reciente informe, la consultora RONIN ha determinado que esta tarifa pone en riesgo más de US$1.200 millones de producción anual en el Perú. Es decir, una pérdida del 0.2% del PBI para el país cada año. Respecto al turismo, RONIN también ha calculado que, con esta tarifa, durante los próximos cinco años el Perú dejaría de recibir 580.000 turistas internacionales por año. Sin ellos, se perderían US$955 millones en divisas anuales y US$80 millones en ingresos fiscales.

Los hechos confirman que la advertencia formulada desde 2025 se está materializando. La oportunidad de alcanzar una solución integral con la Adenda N° 9 fue desaprovechada, pues dicho instrumento no abordó el problema de fondo: la TUUA de transferencia internacional.

- En cuanto a las cifras que ha mostrado la Asociación de Transporte Aéreo para Latinoamérica y el Caribe (ALTA) sobre el impacto de la TUUA en cuestión, Lap señala que se debe principalmente a que mercados emisores como Chile y Argentina han tenido caída, que se dan también en sus vuelos vía Lima, por lo que la información estaría sesgada, ¿la información está sesgada? ¿Se puede determinar cuánto influye cada factor en las cifras: caída de países emisores y aplicación de la TUUA al vuelo internacional?

ALTA es una institución que representa a más del 85% del tráfico aéreo en América Latina y el Caribe, y la industria aérea en la región depende de sus cifras, las cuales son obtenidas de diversas fuentes oficiales que también son usadas por los aeropuertos; por ello, la posibilidad de un sesgo se descarta.

Lo que indica el reporte de ALTA es que nuestros competidores, en los primeros 4 meses del año, crecen a doble dígito y el Perú decrece en cantidad de pasajeros en conexión.

- ¿Cómo avanzan las acciones que han tomado como gremios en el fuero judicial?, ¿ha habido alguna novedad?

Las acciones judiciales están siguiendo el curso correspondiente.

- ¿Qué plantearán las aerolíneas? ¿Han solicitado o solicitarán en breve reuniones con el nuevo MTC? ¿ya tienen fecha?

Como gremio, sabemos que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tendrá el tema de la TUUA de transferencia entre sus prioridades, en la medida en que entendemos que el nuevo MTC es consciente de que una industria aérea y aeropuertos consolidados son un frente vital para el desarrollo del país. Debido a la nueva tarifa, se han puesto en riesgo las inversiones que las aerolíneas tenían previstas para el Perú en los próximos años, ya que se ha golpeado la sostenibilidad financiera de muchas rutas al cobrar por conexión. Estas inversiones representan un motor de desarrollo no solo para la industria aérea, sino para toda la cadena alrededor: turismo, comercio exterior, infraestructura aeroportuaria regional, etc.

Desde ya solicitamos formal y respetuosamente una reunión con el ministro Rafael Rey. Debemos retomar la senda de crecimiento y de inversión, y eso pasa por tener un hub competitivo. Confiamos en que el nuevo gobierno pueda abordar de forma técnica, tanto la problemática generada por TUUA de transferencia internacional como el conjunto de compromisos de infraestructura que el concesionario aún tiene pendientes con el Estado peruano.

- ¿Qué otras acciones tomarán ante esta controversia que al parecer no encuentra un punto de resolución?

Esperamos la reunión con el nuevo MTC a fin de que el diálogo sea lo que prime para el beneficio del país. Requerimos hoy un acercamiento formal y con propuestas consensuadas entre todos los actores de la industria aérea.

Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón con respecto al cobro de la TUUA de transferencia y el impacto negativo en el desarrollo del Perú. Los pasajeros que deben pagar la TUUA de transferencia ya están eligiendo otros destinos y conexiones fuera de Lima, lo cual tiene un fuerte impacto en los pasajeros peruanos y la conectividad del país, que depende del tráfico de conexión para mantener muchas frecuencias y rutas directas.