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Resumen

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"Los grandes productores de cobre están en Perú y Chile, y gracias a eso manufacturamos cables de cobre de altísima conductividad", señala Javier Valdivia, gerente general de Celsa.
"Los grandes productores de cobre están en Perú y Chile, y gracias a eso manufacturamos cables de cobre de altísima conductividad", señala Javier Valdivia, gerente general de Celsa.
Por Juan Saldarriaga

El boom del precio del cobre impulsa la industria asociada a este commodity en el Perú. Es el caso de Celsa, productor nacional de conductores eléctricos que inicia este año su expansión fuera del país, aprovechando el cobre de altísima conductividad que las empresas mineras producen y procesan en el país.

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