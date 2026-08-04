El boom del precio del cobre impulsa la industria asociada a este commodity en el Perú. Es el caso de Celsa, productor nacional de conductores eléctricos que inicia este año su expansión fuera del país, aprovechando el cobre de altísima conductividad que las empresas mineras producen y procesan en el país.

“Esto nos permite manufacturar cables eléctricos con especificaciones muy altas, lo cual posibilita ofrecer al cliente final toda una cadena de abastecimiento, desde la materia, la transformación, la distribución y el servicio postventa”, señala Javier Valdivia, gerente general de la empresa peruana.

Celsa busca “desarrollar un 2027 más exitoso” creciendo en algunas verticales del negocio como minería, energía e infraestructura, pero, sobre todo, expandiéndose en el mercado latinoamericano, donde creen poder conseguir “un 30% de crecimiento en los próximos dos años”,

“Nuestro plan estratégico no solamente contempla seguir creciendo en el Perú, sino buscar expandirnos en Sudamérica y El Caribe, y esa va a ser una etapa importante para la compañía”, apunta el ejecutivo.

Primer objetivo de la compañía es Colombia, país donde ya tienen un equipo viendo la parte comercial para empezar la distribución de los cables de baja y mediana tensión que producen en su planta de Lima.

Luego seguirán Ecuador, Bolivia y algunos países de Centroamérica que están evaluando, como República Dominicana.

¿Pero por qué Colombia, en primer lugar? Valdivia explica que se trata de un mercado sumamente atractivo porque demanda un volumen de toneladas de cobre que “duplica lo que manejamos en el Perú”.

“Colombia es un mercado muy amplio, donde hay una oportunidad grande para varios proveedores de conductores eléctricos. Es una opción que venimos trabajando desde el año pasado y ahora vamos a hacer el lanzamiento oficial gracias a la infraestructura y capacidades que hemos desarrollado en nuestra planta productiva en el Perú”, manifiesta el ejecutivo.

Y es que en el último año Celsa ha realizado inversiones para ampliar sus líneas de producción y poder llegar con productos y certificaciones al mercado colombiano que los van a poner en “una situación de competitividad muy alta con los proveedores de cobre que hay en ese país”.

“En una segunda etapa vamos a colocar almacenes allá y estaríamos trabajando directamente con clientes estratégicos para que lleven los conductores de Celsa a todo Colombia”, adelanta Valdivia.

Los focos de Celsa en el país cafetalero serán los segmentos de construcción y energía que vienen creciendo 13% todos los años.

Minería

Celsa abastece a todas las industrias peruanas con conductores eléctricos de baja y mediana tensión, pero también diseña y produce cables especializados para diferentes sectores, como el minero.

“Nosotros trabajamos mucho en minería subterránea en el centro del país y ahora estamos dirigiendo nuestra atención a las minas de tajo abierto del sur, para lo cual estamos trabajando en algunas certificaciones para poder ingresar sin contratiempos”, explica Valdivia.

En esa línea, la firma está abocada a suministrar algunos cables especializados para el inicio de operaciones de Tía María.

Celsa produce cables eléctricos en base a cobre y aluminio. El aluminio lo importa y el cobre (en cátodos) lo adquiere de dos grandes productores del sur peruano como son Cerro Verde y Southern Copper.

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