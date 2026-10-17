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Resumen

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Potencial de producción de cobre. (Imagen: Andina)
Potencial de producción de cobre. (Imagen: Andina)
Por Gérens

Los metales críticos son parte de la discusión en la agenda global, porque son insumos imprescindibles para los cambios tecnológicos que ya se avizoran; y que, en el caso particular del cobre, destaca por su alta demanda. La mayor demanda del cobre se explica por los centros de datos e inteligencia artificial, donde se proyecta un incremento anual de 26%; por la inversión en energías renovables, donde se estima un crecimiento de 14%; y por los vehículos eléctricos, con un aumento del 12%.

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