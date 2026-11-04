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Resumen

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A la izquierda una foto de la mina de cobre Las Bambas en Cusco, Perú; a la derecha, un microchip de exhibición. El cobre es una matyeria prima en la elaboración de las tecnologías de semiconductores.
A la izquierda una foto de la mina de cobre Las Bambas en Cusco, Perú; a la derecha, un microchip de exhibición. El cobre es una matyeria prima en la elaboración de las tecnologías de semiconductores.
/ El Comercio
Por Alfonso Rivadeneyra García

El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, frase atribuida al sabio Antonio Raymondi, ha sido repetida a lo largo de los años para representar la abundancia de recursos, pero escaso aprovechamiento. El italiano, de vivir en esta era de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), podría haber cambiado ese mineral precioso por el cobre y el significado no se alteraría.

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