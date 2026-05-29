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Resumen

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Julio Velarde, presidente del BCR, participó en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería. (Foto: Rafael Cornejo V.)
Julio Velarde, presidente del BCR, participó en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería. (Foto: Rafael Cornejo V.)
/ Rafael Cornejo V.
Por Christian Silva, Juan Saldarriaga

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, apuntó que el potencial de inversión de cobre en el país alcanza los US$47.000 millones.