El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, apuntó que el potencial de inversión de cobre en el país alcanza los US$47.000 millones.

“Estamos con una inversión cercana a los US$47.000 millones que podríamos tener. Con los proyectos de cobre, la producción podría duplicarse”, señaló durante su participación en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El titular del BCR sostuvo que este potencial de producción podría implicar unos 3,25 millones de toneladas adicionales de cobre. Además, se podría superar la producción cuprífera de Chile.

Pero para ello se requiere una hoja de ruta donde haya una simplificación de trámites, precisó.

Según la presentación del BCR, la inversión de las empresas mineras en el primer trimestre (US$1.491 millones) creció un 43% frente al mismo periodo del 2025 (US$1.044 millones).

Durante el panel ‘Financiando el motor de crecimiento en el país’, Velarde comentó que todavía no se han explorado las zonas más profundas en las operaciones mineras.

Motor económico

Velarde también expuso la importancia de la minería para la economía del país. Apuntó que los periodos de crecimiento en el país han estado asociados en gran medida a este sector extractivo, especialmente en la inversión minera.

“El boom que hemos tenido en inversión y aumento de producción minera entre 2005 y 2013 propició un crecimiento enorme, de 6,6%”, señaló.

Esto se ha traducido en reducción en los niveles de pobreza y aumentos de los ingresos fiscales y de inversión pública, así como el crecimiento de otros sectores económicos.

En ese periodo también la inversión privada tuvo un ritmo de crecimiento de 13,9% y la pública de 14,8%.

“Cuando hay estos booms, se contagia toda la economía. Los otros sectores también crecen fuertemente”, dijo.

A ello se añade el crecimiento en las exportaciones mineras. Velarde detalló que estos despachos aumentaron casi 20 veces desde el 2000 hasta el 2025, superando a Brasil (crecimiento de 12,2 veces), Argentina (8,8 veces) y Chile (8,4 veces). Solo en despachos mineros, México tuvo un crecimiento igual al Perú.

Asimismo, en exportaciones totales Perú creció 14 veces en el mismo periodo, superando a Brasil (6,3 veces), Chile (5,7 veces), México (4 veces), Colombia (3,8 veces) y Argentina (3,3 veces), explicó.

“En el 2000, Argentina exportaba cuatro veces lo que exportábamos nosotros. El año pasado, hemos exportado más que Argentina. Colombia en el año 2000 exportaba el doble que nosotros. El año pasado hemos exportado casi el 90% más que Colombia”, sostuvo.

Escenario político

Pese al beneficio de la minería en el crecimiento económico, Velarde precisó que hay zonas donde la población no se ha visto beneficiada con servicios públicos.

En el contexto electoral que afronta el país, también sostuvo que en las zonas ricas en minería la población ha votado por posturas de izquierda, mientras que en zonas agrícolas prósperas el apoyo ha sido para la derecha.

Por otro lado, Velarde sostuvo que está pendiente revisar el marco regulatorio en el sector, no tratarlo con “parches”, sino observando todo el esquema minero.

Y es que, en estas últimas décadas hubo un “crecimiento explosivo en la cantidad de trámites necesarios”; existen hasta 264 procesos.

Para que un país crezca debe tener reglas jurídicas estables, predictibilidad en el marco tributario y judicial.

Dentro de las problemáticas del sector también están los cambios de altos cargos en el sector público. “Es muy complicado realmente tener un proceso continuo cuando las autoridades con las que uno tiene que discutir, con los que tienen que administrarse diferentes procedimientos, cambian continuamente”, dijo.

En el marco de la segunda vuelta electoral, Velarde fue consultado sobre una eventual ola de presión cambiaria. El funcionario respondió que en la última semana no se ha observado “una presión apreciatoria muy fuerte”.

Asimismo, mencionó que el simposio establece un manifiesto para que el nuevo gobierno tome medidas en favor del destrabe de proyectos mineros. En ese sentido, resaltó la articulación entre el sector público y privado.

Además… Julio Velarde, titular del BCR, fue homenajeado durante el evento, en compañía de Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, y con Diego Ortega, presidente del Simposio.

Cartera

Entre los proyectos mineros en cartera está Tía María (US$1.800 millones), iniciativa de Southern Copper que lleva un 35% de avance en su construcción y que debería iniciar producción en el segundo semestre del 2027; Zafranal (US$1.900 millones), proyecto de la canadiense Teck, que ha retrasado su ejecución hasta el 2027; y la ampliación de Antapaccay, también llamado Coroccohuayco, cuya construcción podría iniciarse en el transcurso de este año con miras a iniciar producción en el 2028.

Hay otros dos grandes proyectos listos para iniciar ejecución: la optimización de Cerro Verde (US$2.100 millones), orientado a ampliar la vida útil de la mina arequipeña del 2046 al 2053; y Reposición Ferrobamba, el cual tiene por objetivo ampliar el horizonte de producción de Las Bambas a seis años adicionales.

Según el Servicio Geológico de USA (USGS), el Perú ocupa el tercer lugar en producción mundial de cobre con 2,73 millones de toneladas generadas en el 2025. Lo anteceden Chile, en primer lugar, con 5,3 millones de toneladas, y la República Democrática del Congo, con 3,2 millones de toneladas.

Si Perú consigue poner en producción toda su cartera de proyectos de cobre, añadiría 3,25 millones de toneladas a su producción corriente, totalizando, de esta manera, 5,9 millones de toneladas.

Hoy, la minería representa el 10% del PBI peruano. La ejecución de todas estas inversiones catapultaría esta participación hasta el 20%, puntualizó Sebastián Arcuri, CEO y vicepresidente ejecutivo de Scotiabank Perú.