Incendio forestal en Machu Picchu fue liquidado tras operativo del Sernanp. Foto: Sernanp.
Incendio forestal en Machu Picchu fue liquidado tras operativo del Sernanp. Foto: Sernanp.
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de Cusco informó que espera la autorización del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), para el sobrevuelo de un helicóptero destinado a las labores de control y liquidación del incendio forestal en Machu Picchu.

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