El Gobierno Regional de Cusco informó que espera la autorización del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), para el sobrevuelo de un helicóptero destinado a las labores de control y liquidación del incendio forestal en Machu Picchu.

La entidad, a través de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS), realizan acciones de respuesta inmediata en el sector “Paraguachayoc”, kilómetro 107 de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu, y promueven la protección de los turistas afectados.

La vigilancia del incendio subterráneo que ha afectado el acceso a Machu Picchu desde el 3 de agosto. (Serfor)

El apoyo del helicóptero se gestionó ante la Fuerza Aérea del Perú para el combate del siniestro que por segundo día consecutivo sigue activo.

“Para este fin solo se espera la autorización del Sernanp, entidad que también evalúa las condiciones técnicas que permitan una intervención aérea segura”, señala un comunicado.

Las labores para extinguir el incendio en Machu Picchu serán retomadas mañana con el apoyo de brigadistas del Sernanp, Municipalidad de Machu Picchu, Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, miembros del Ejército Peruano y voluntarios.

En tanto, las operaciones ferroviarias se normalizaron desde las 10:20 horas, se logró retirar a turistas varados en Machu Picchu Pueblo e ingresaron aquellos que pernoctaron en la ciudad de Ollantaytambo; sin embargo, existe el riesgo por la continuidad del fuego, superficial y subterráneo.

“Nuestra prioridad es proteger la vida de las personas, conservar el patrimonio natural que pertenece a todos los peruanos y actuar con responsabilidad frente a cada emergencia”, sostuvo el gobernador regional.

Además, manifestó que el cambio climático exige políticas públicas más sólidas para la prevención de incendios forestales, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y una mayor inversión en gestión del riesgo de desastres.