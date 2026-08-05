La vigilancia del incendio subterráneo que ha afectado el acceso a Machu Picchu desde el 3 de agosto. (Serfor)
La vigilancia del incendio subterráneo que ha afectado el acceso a Machu Picchu desde el 3 de agosto. (Serfor)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) mantiene el monitoreo y seguimiento permanente del incendio forestal activo en el distrito de Machu Picchu, Cusco, que se viene registrando desde el 3 de agosto y que ha bloqueado el acceso a la ciudadela inca.

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