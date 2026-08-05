El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) mantiene el monitoreo y seguimiento permanente del incendio forestal activo en el distrito de Machu Picchu, Cusco, que se viene registrando desde el 3 de agosto y que ha bloqueado el acceso a la ciudadela inca.

La institución detalló que el siniestro se registra dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu desde el 3 de agosto y que ha generado la caída de rocas sobre la vía férrea, obligando a las autoridades a restringir el tránsito de ida y regreso a estas instalaciones.

Como parte del seguimiento técnico, la entidad elaboró reportes de vigilancia para informar sobre la evolución del fuego al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco. Este documento técnico permite a las instancias gubernamentales adoptar las acciones necesarias para mitigar el avance de la emergencia. El organismo confirmó que hasta la última jornada el siniestro continuaba registrándose como activo.

La situación provocó que el concesionario Ferrocarril Trasandino S.A. suspendiera preventivamente las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo – Machu Picchu. La interrupción del servicio, ocurrida a la altura del kilómetro 107, dejó a cientos de turistas nacionales y extranjeros varados en las estaciones locales.

El monitoreo de la zona se realiza en estrecha coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Brigadistas especializados trabajan en el control de los puntos calientes ubicados en zonas de difícil acceso debido a las pendientes pronunciadas de la montaña. Por su parte, la Red de Protección al Turista del Mincetur realiza un seguimiento constante de la infraestructura afectada.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Machu Picchu reportó que la vegetación seca y vientos constantes han dificultado las maniobras. Pese a estas condiciones, las autoridades informaron que no se registran daños personales ni afectaciones al patrimonio cultural. Los esfuerzos se centran actualmente en evitar que el fuego se propague hacia nuevos sectores del bosque primario.

Evaluación técnica de Serfor sobre el incendio forestal en el acceso a Machu Picchu

El incendio ha sido calificado técnicamente como un siniestro de tipo subterráneo, lo que significa que el fuego consume las raíces bajo la superficie. Esta condición genera una inestabilidad térmica en el terreno, provocando el desprendimiento de rocas y troncos hacia los rieles. Según el reporte de vigilancia del organismo forestal, el evento se localiza geográficamente en el sector de Paraguachayoc.

Hasta el momento, se estima que el fuego ha afectado aproximadamente una hectárea y media de vegetación nativa de la zona. Las labores de extinción se reanudan hoy con el apoyo de efectivos del Ejército del Perú y personal municipal especializado. La reanudación del servicio de trenes queda sujeta a los informes de seguridad que emitan los especialistas tras verificar la estabilidad de la vía.