Se desconoce la identidad de los turistas chilenos | Foto: Archivo GEC
Se desconoce la identidad de los turistas chilenos | Foto: Archivo GEC
/ Wikipedia
Por Redacción EC

Un turista de nacionalidad chilena falleció y otro sobrevivió tras sufrir un accidente mientras realizaban actividades de montaña en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, informó la Región Policial Áncash.

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