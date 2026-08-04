Un turista de nacionalidad chilena falleció y otro sobrevivió tras sufrir un accidente mientras realizaban actividades de montaña en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, informó la Región Policial Áncash.

Según información preliminar, el montañista perdió la vida luego de sufrir una caída, mientras que su compañero logró descender por sus propios medios hasta un refugio en cerca de la laguna Llanganuco, donde comunicó lo ocurrido.

Imagen del lugar donde habría caído el turista chileno fallecido | Foto: Facebook

Tras conocerse la emergencia, efectivos de la Policía de Alta Montaña se organizaron para iniciar durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto el operativo de recuperación del cuerpo y las diligencias correspondientes en la zona.

Las autoridades aún no han precisado las circunstancias exactas del accidente ni la identidad del ciudadano fallecido, en tanto que continúan las verificaciones a cargo de los equipos especializados.

Áncash: Continúa búsqueda de montañistas desaparecidos en nevado

Antecedentes de emergencias en el nevado

Este nuevo accidente se suma a otras emergencias registradas recientemente en el Huascarán. Tres peruanos identificados como Alejandro Ugarte, Artidoro Gaitán y Saúl Mendoza quedaron incomunicados y reportados como desaparecidos desde el 14 de julio, aproximadamente a 6,300 metros sobre el nivel del mar, cerca del sector La Garganta.

De igual forma, el pasado 16 de julio, una avalancha en el sector La Canaleta provocó la muerte del porteador huaracino Ignacio Chinchay.

En ese incidente, un turista de nacionalidad india y un guía oficial de montaña lograron sobrevivir y fueron rescatados con vida. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y vigilancia debido a las condiciones de riesgo en la zona.

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