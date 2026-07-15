El Ministerio del Interior (Mininter) informó el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) al departamento de Áncash para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de tres montañistas reportados como desaparecidos en el nevado Huascarán.

La cartera precisó, mediante un comunicado difundido este 15 de julio, que el apoyo aéreo busca fortalecer la capacidad de respuesta en una zona ubicada cerca de los 6.000 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas y geográficas dificultan las labores de rescate.

Comunicado del Mininter.

El Mininter señaló que las operaciones están a cargo de un equipo especializado de la Policía de Alta Montaña, que trabaja en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de primera respuesta. Asimismo, indicó que mantiene comunicación permanente con las instituciones involucradas en la atención de la emergencia.

La entidad también informó que continuará destinando los recursos necesarios para contribuir con la ubicación y rescate de las personas desaparecidas.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, la desaparición se produjo en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1 del nevado Huascarán, dentro del Parque Nacional Huascarán. Ese sector presenta condiciones geográficas y climáticas que complican la localización de personas y el desarrollo de las maniobras de rescate.

🚁 #AHORA | El Mininter dispuso el envío inmediato de un helicóptero de la #PNP a Áncash para reforzar las labores de búsqueda y rescate de tres personas reportadas como desaparecidas en el nevado Huascarán.#GobiernoDeTransición pic.twitter.com/OKgaRrqwdZ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) July 15, 2026

Las acciones movilizaron recursos adicionales debido a la complejidad del terreno, donde se perdió contacto con los tres andinistas durante una expedición. El operativo continúa bajo la supervisión de las autoridades responsables.

En paralelo, organizaciones vinculadas al montañismo solicitaron respeto por el trabajo que realizan los especialistas desplazados a la zona y exhortaron a evitar la difusión de información no verificada en redes sociales, al señalar que esta situación puede afectar el desarrollo de las labores de búsqueda.