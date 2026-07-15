PNP intensifica búsqueda de tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán. (Foto: Andina)
PNP intensifica búsqueda de tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter) informó el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) al departamento de Áncash para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de tres montañistas reportados como desaparecidos en el nevado Huascarán.

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