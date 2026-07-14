Jorge Carranza, jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Piura, informó que la ciudad alcanzó una temperatura máxima de 34.2 °C el domingo 12 de julio en pleno invierno, un récord histórico dentro de una serie de observaciones que supera los 50 años y se produce por El Niño Costero y en el contexto del Fenómeno El Niño.

El registro del domingo superó la marca anterior de 33.4 °C establecida el 11 de julio de 1997, calificándose meteorológicamente como un día extremadamente cálido. Además, la localidad reportó una temperatura mínima de 24.0 °C durante la madrugada del lunes 13 de julio, lo cual evidencia un incremento térmico persistente durante las 24 horas del día.

Las condiciones actuales se atribuyen al calentamiento de la superficie del mar frente a las costas de Piura y Tumbes. De acuerdo con los reportes oficiales, la temperatura superficial del océano continúa por encima de sus niveles normales en la región Niño 1+2, manteniendo el fenómeno en una magnitud moderada que impacta de forma directa en el clima de la zona norte.

Histórico ascenso de temperatura en Piura

El especialista Carranza precisó que los valores registrados se sitúan significativamente alejados del promedio climatológico habitual para la temporada de invierno. “La temperatura máxima se ubicó 6.5 °C por encima de su promedio, mientras que la mínima superó en 6.4 °C el valor considerado normal”, señaló el representante del organismo estatal.

Piura registró pico histórico de más de 34 grados en invierno por El Niño Costero. (América TV)

Piura registró pico histórico de más de 34 grados en invierno por El Niño Costero. (América TV)

El pronóstico meteorológico oficial anticipa que el ambiente caluroso persistirá durante las próximas semanas debido a la permanencia de las anomalías oceánicas. La interacción entre el océano y la atmósfera impide el descenso característico de las temperaturas que suele presentarse durante esta estación del año en las ciudades del litoral costero.

Entre el 13 y el 20 de julio se proyecta un debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, según los modelos de previsión de la entidad. Este escenario facilitará el ingreso de vientos provenientes del norte, condición que favorecerá un incremento adicional tanto de la temperatura como de la humedad en toda la costa norte peruana.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional difundió un aviso sobre el incremento de la temperatura diurna con intensidad de moderada a fuerte. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones frente a los niveles elevados de radiación ultravioleta previstos para los siguientes días en la región.