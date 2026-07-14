Piura registró pico histórico de más de 34 grados en invierno por El Niño Costero. (América TV)
Piura registró pico histórico de más de 34 grados en invierno por El Niño Costero. (América TV)
Por Redacción EC

Jorge Carranza, jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Piura, informó que la ciudad alcanzó una temperatura máxima de 34.2 °C el domingo 12 de julio en pleno invierno, un récord histórico dentro de una serie de observaciones que supera los 50 años y se produce por El Niño Costero y en el contexto del Fenómeno El Niño.

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