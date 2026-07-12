Dictan 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora por presunto fraude informático. (Foto: GEC)
Dictan 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora por presunto fraude informático. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina ordenó 15 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y otros siete investigados por integrar presuntamente una red criminal que vulneró los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha.

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