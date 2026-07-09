Jackson Mora negó las acusaciones en su contra luego de concluir los siete días de detención preliminar que cumplió como parte de las investigaciones del caso denominado “Los arquitectos del fraude”. El exesposo de Tilsa Lozano es investigado por su presunta participación en una organización criminal vinculada al fraude informático.

A su salida de las diligencias fiscales, Jackson Mora aseguró que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Ante los medios de comunicación, el empresario rechazó de forma categórica las imputaciones formuladas por la Fiscalía.

Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. (Foto: Captura de video / América Noticias)

El empresario insistió en que colaborará con las investigaciones y afirmó que espera que las autoridades esclarezcan los hechos en el menor tiempo posible.

Sobre el caso de Jackson Mora

Según la hipótesis fiscal, la presunta organización criminal habría participado en maniobras de fraude informático relacionadas con el desvío de recursos públicos. Las investigaciones apuntan a una red que operaba mediante transferencias irregulares y otras acciones que actualmente son materia de análisis por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que investiga el Ministerio Público es la presunta vinculación de fondos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, con cuentas relacionadas a la empresa FFC MMA SAC. De acuerdo con las pesquisas, dicha compañía habría estado administrada por los hermanos Mora durante el periodo bajo investigación.

Antes de que venciera la medida de detención preliminar, Jackson Mora y los demás investigados fueron trasladados a Medicina Legal para la realización de los exámenes correspondientes. Luego, continuaron con diversas diligencias programadas por las autoridades.

Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Mientras la investigación continúa, la Fiscalía evalúa los elementos recopilados para determinar las responsabilidades de los implicados, entre ellos, Jackson Mora.