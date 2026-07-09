Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

Jackson Mora negó las acusaciones en su contra luego de concluir los siete días de detención preliminar que cumplió como parte de las investigaciones del caso denominado “Los arquitectos del fraude”. El exesposo de Tilsa Lozano es investigado por su presunta participación en una organización criminal vinculada al fraude informático.

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