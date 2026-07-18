El ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participará en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, luego de sostener una reunión con la comandancia general de la institución para resolver las diferencias surgidas sobre su presencia en la ceremonia.

En declaraciones a Canal N, el titular del sector indicó que el tema quedó solucionado tras el diálogo entre ambas instituciones y aseguró que los bomberos desfilarán con sus tres compañías.

“Los bomberos van a participar. Son hermanos con los que trabajamos de cerca. Acabamos de conversar y hay una plena disposición” , señaló.

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Amadeo Flores, ministro de Defensa: Los bomberos van a participar en la Parada Militar



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Flores explicó que la edición de este año tendrá una duración estimada de entre tres y tres horas y media, como parte de una reorganización orientada a hacer el desfile más ágil y mantener el interés del público durante toda la ceremonia.

Precisó que el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional participarán con diez agrupamientos cada uno, mientras que entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) desfilarán de manera conjunta para optimizar el desarrollo del evento.

Bomberos sí desfilarán en la Parada Militar tras reunión con el Ministerio de Defensa. (Foto: Andina)

Respecto a la participación de los bomberos, el ministro señaló que estarán representados por tres compañías, manteniendo el número habitual de efectivos por agrupamiento.

Asimismo, destacó el vínculo histórico entre las Fuerzas Armadas y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y afirmó que ambas instituciones continuarán trabajando de manera conjunta.

Finalmente, Flores indicó que las discrepancias iniciales fueron superadas mediante el diálogo y reiteró que la Gran Parada Militar buscará reflejar la unidad de las instituciones del país.