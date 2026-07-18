Amadeo Flores confirma presencia del Cuerpo General de Bomberos en desfile por Fiestas Patrias. (Foto: Andina)
Amadeo Flores confirma presencia del Cuerpo General de Bomberos en desfile por Fiestas Patrias. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participará en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, luego de sostener una reunión con la comandancia general de la institución para resolver las diferencias surgidas sobre su presencia en la ceremonia.

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