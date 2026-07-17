El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) confirmó que no participará en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias programado para el próximo 29 de julio tras la supuesta disposición de los organizadores de restringir su asistencia a un solo batallón.

La institución, que conmemora 165 años de fundada, sostuvo mediante un comunicado que este cambio vulnera su tradición histórica, pues habitualmente el despliegue contemplaba tres batallones compuestos por el personal de Lima, el Callao y diversas provincias, quienes acudían con financiamiento propio.

“Los organizadores han dispuesto limitar nuestra participación a un solo batallón, cuando históricamente hemos desfilado con tres batallones integrados por efectivos de Lima, Callao y provincias, quienes se movilizan con sus propios recursos”, escribieron.

De acuerdo con la entidad, esta restricción habría limitado el acceso a una sola compañía, afectando a cerca de 300 efectivos voluntarios que se prepararon durante seis semanas.

“Esta decisión, que consideramos injusta y contraria a nuestra tradición institucional, afecta la imagen del CGBVP y desconoce el rol que hemos desempeñado en la vida nacional”, sostuvieron.

Hasta el momento, ningún representante de la Presidencia o los organizadores del evento patrio, que reúne a las principales instituciones castrenses del país, se ha pronunciado.

En tanto, ya están en marcha los preparativos para el Desfile Cívico Militar del 29 de julio en la avenida Brasil, con la instalación de gradas y estructuras, lo que viene generando restricciones temporales en el tránsito de la zona.

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