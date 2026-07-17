Además, cuestionaron la decisión de los organizadores al señalar que “afecta su imagen” institucional | Foto: Archivo GEC
Además, cuestionaron la decisión de los organizadores al señalar que “afecta su imagen” institucional | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) confirmó que no participará en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias programado para el próximo 29 de julio tras la supuesta disposición de los organizadores de restringir su asistencia a un solo batallón.

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