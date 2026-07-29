Tres restaurantes peruanos conquistan el paladar y corazón de los berlineses. (Foto: Renzo Giner)
Tres restaurantes peruanos conquistan el paladar y corazón de los berlineses. (Foto: Renzo Giner)
Por Renzo Giner Vásquez

En los últimos años, la gastronomía se ha posicionado claramente como el factor que más orgullo genera en los peruanos. Un sentimiento sustentado en infinidad de encuestas y que se ve potenciada entre quienes tuvieron que emigrar.

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