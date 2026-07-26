icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las redes sociales lo presentan como un superalimento, pero la evidencia científica cuenta una historia mucho más matizada.
Las redes sociales lo presentan como un superalimento, pero la evidencia científica cuenta una historia mucho más matizada.
Por Milenka Duarte

Durante años, el caldo de huesos fue la bebida wellness por excelencia. Hoy, TikTok e Instagram tienen a un nuevo favorito: el caldo de algas. En las redes sociales se le atribuyen propiedades casi milagrosas, ya que hay quienes aseguran que ayuda a desinflamar el organismo, reparar la microbiota e incluso favorecer la pérdida de peso. Pero, ¿qué tan cierto son estos beneficios?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.