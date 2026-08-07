Por Redacción EC

El huevo se ha convertido en uno de los alimentos más presentes en la mesa de los peruanos. Ya sea en el desayuno, acompañado de pan, dentro de un almuerzo o como parte de distintas preparaciones caseras, este producto destaca por su aporte nutricional y por la facilidad con la que puede incorporarse a la dieta diaria. Su valor como fuente de proteínas, vitaminas y minerales lo ha convertido en un alimento habitual para millones de familias que buscan una opción accesible y práctica para complementar su alimentación. En ese contexto, las cifras sobre su consumo en el Perú revelan la importancia que tiene dentro de los hábitos alimenticios nacionales y muestran cuánto protagonismo ha ganado este producto proveniente de la industria avícola.