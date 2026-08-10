Por Redacción EC

Ante la posibilidad de que ocurra un movimiento sísmico, contar con implementos básicos puede marcar una diferencia durante los primeros momentos de una emergencia. El reciente terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de adoptar medidas preventivas. Tener a disposición una mochila de emergencia permite responder con mayor rapidez si es necesario abandonar la vivienda. Este recurso reúne productos esenciales para atender necesidades inmediatas y debe permanecer en un punto conocido por todos los integrantes del hogar.