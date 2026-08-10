Ante un sismo o desastre natural, la preparación en el hogar es indispensable. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) promueve la implementación del “Combo de la Supervivencia”, un esquema compuesto por dos elementos clave: la Mochila para Emergencias (para las primeras 24 horas) y la Caja de Reserva (para afrontar del segundo al cuarto día).

A continuación, te detallamos todo lo que debe contener cada una y cómo prepararlas correctamente según los lineamientos oficiales de Indeci.

¿Qué es la Mochila para Emergencias y cuáles son sus especificaciones clave?

La Mochila para Emergencias está diseñada para garantizar la supervivencia durante las primeras 24 horas inmediatas al desastre. Debe estar lista para llevarse al momento exacto de la evacuación.

Recomendaciones principales de Indeci:

Capacidad: Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos .

Se sugiere contar con . Peso máximo: Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida.

Se recomienda que no supere los para facilitar una movilización rápida. Reciclaje de envases: No es obligatorio comprar una mochila nueva; puedes utilizar un maletín, bolso con cierre u otro contenedor similar que se encuentre en buen estado.

🎒Ten lista tu Mochila para Emergencias.

✅Contiene artículos para las primeras 24 horas luego de una emergencia.

🚨Una mochila es para cada dos adultos y se recomienda que el peso máx. sea 8 kilos.

💡Recuerda que cada mochila se adecúa a las necesidades de cada familia. pic.twitter.com/Hvr9ReyPaB — INDECI (@indeciperu) July 11, 2025

¿Qué debe contener la Mochila para Emergencias (Primeras 24 horas)?

El contenido de la mochila debe ser básico y liviano para permitir un fácil transporte:

Alimentos y agua: Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas.

Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas. Higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas.

Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas. Salud y primeros auxilios: Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas.

Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas. Equipos y comunicación: Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero.

Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero. Dinero y llaves: Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo.

Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo. Abrigo: Mantas o cobijas ligeras pero abrigadoras.

El 119: Línea de mensajería de voz gratuita para emergencias

Durante y inmediatamente después de un sismo, la red móvil suele colapsar. Indeci recomienda memorizar y utilizar la línea gratuita 119 para coordinar con los integrantes del hogar mediante mensajes de voz.

¿Qué es la Caja de Reserva y dónde debe ubicarse?

La Caja de Reserva complementa la mochila de emergencia y sirve para cubrir las necesidades de todos los miembros de la familia del segundo al cuarto día tras el desastre (del día 2 al 4).

Reglas de ubicación y almacenamiento:

Ubicación estratégica: Debe almacenarse en un lugar seco, protegido y seguro de la vivienda, con el menor riesgo de resultar destruido o inaccesible (por ejemplo, en el jardín, almacén exterior o maletera del auto).

Debe almacenarse en un lugar seco, protegido y seguro de la vivienda, con el menor riesgo de resultar destruido o inaccesible (por ejemplo, en el jardín, almacén exterior o maletera del auto). No se evacúa con ella: A diferencia de la mochila, no se debe cargar durante la evacuación inicial ; se utiliza una vez que la zona esté asegurada.

A diferencia de la mochila, ; se utiliza una vez que la zona esté asegurada. Materiales: Puedes armarla usando cajas de cartón corrugado resistente, plástico o recipientes amplios con tapa.

¿Qué debe contener la Caja de Reserva (Día 2 al Día 4)?

La caja almacena artículos más pesados y de mayor volumen destinados a mantener la nutrición e higiene familiar durante varios días:

Alimentos y bebidas: Sopas instantáneas, leche en polvo o evaporada, latas adicionales de conserva, galletas de agua, barras de chocolate, caramelos y agua embotellada de mayor capacidad.

Sopas instantáneas, leche en polvo o evaporada, latas adicionales de conserva, galletas de agua, barras de chocolate, caramelos y agua embotellada de mayor capacidad. Útiles de cocina: Ollas pequeñas, termo, platos, vasos y cubiertos descartables o reutilizables.

Ollas pequeñas, termo, platos, vasos y cubiertos descartables o reutilizables. Higiene adicional: Jabón, crema y cepillos dentales, toallas de baño y papel higiénico.

Jabón, crema y cepillos dentales, toallas de baño y papel higiénico. Ropa de cambio: Ropa interior, medias, chompas o casacas abrigadoras.

¿Cómo adecuar el Combo de la Supervivencia a la realidad de tu hogar?

Indeci recalca que no existe un contenido único e idéntico para todos los hogares; el paquete debe adaptarse a la realidad geográfica y a los requerimientos del grupo familiar: