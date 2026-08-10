La NASA es una de las principales entidades internacionales que difunde información sobre los fenómenos astronómicos visibles desde la Tierra, aunque no es la única fuente especializada en este tipo de eventos. A través de sus plataformas oficiales, la agencia estadounidense publica calendarios, mapas de visibilidad, recomendaciones para la observación y reportes científicos elaborados por sus equipos de investigación. Estos contenidos son utilizados por observatorios, instituciones educativas y aficionados a la astronomía en distintos países.

Entre los fenómenos que la NASA suele informar se encuentran los eclipses solares y lunares, las lluvias de meteoros, las conjunciones y alineaciones planetarias, así como las fases de la Luna y las superlunas. También emite alertas sobre cometas y asteroides cercanos a la Tierra, además de otros eventos celestes que pueden observarse desde diferentes regiones del planeta. A ello se suman los avances de sus misiones espaciales y los descubrimientos científicos obtenidos mediante telescopios, sondas y satélites de exploración.

Estos son los eventos astronómicos de agosto en la Tierra que se vienen desde el 12 de agosto

El calendario astronómico de agosto incluye varios de los fenómenos celestes más esperados por observadores y aficionados de distintas partes del mundo. Entre ellos destacan un eclipse solar, la lluvia de meteoros de las Perseidas, la máxima separación aparente de Venus respecto del Sol y un eclipse lunar parcial. La visibilidad de cada evento dependerá de la ubicación geográfica y de las condiciones atmosféricas de cada región.

12 de agosto: eclipse solar total, que será visible como parcial en diversas zonas del planeta.

12 al 13 de agosto: pico de máxima actividad de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año.

14 al 16 de agosto: mayor elongación oriental de Venus, cuando el planeta alcanzará su mejor posición para observarse al atardecer.

27 al 28 de agosto: eclipse lunar parcial, fenómeno en el que una parte de la Luna ingresará en la sombra de la Tierra y podrá apreciarse desde varias regiones del mundo.

Lo que se viene esta quincena de agosto causa muchas expectativas en millones de personas

El próximo 12 de agosto se registrará un eclipse solar total cuya trayectoria atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, además de alcanzar una pequeña zona de Portugal dentro de la franja donde el fenómeno podrá apreciarse en su totalidad. En varias regiones de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, el evento se observará únicamente como un eclipse parcial, debido a que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar y el porcentaje de ocultación dependerá de la ubicación del observador.

Los especialistas recomiendan seguir estrictas medidas de seguridad durante la observación del eclipse, entre ellas el uso de gafas certificadas para eclipses y la prohibición de emplear binoculares, telescopios o cámaras sin filtros solares adecuados. Entre el 14 y el 16 de agosto, Venus alcanzará su mayor elongación oriental, es decir, la máxima separación aparente respecto del Sol vista desde la Tierra. Esta configuración permitirá observar al planeta con gran claridad durante el atardecer, mirando hacia el horizonte occidental poco después de la puesta del Sol, cuando brillará con mayor intensidad que las estrellas cercanas.

El eclipse lunar más esperado por la tonalidad rojiza y que se verá de forma segura a simple vista

Durante la noche del 27 de agosto, y en algunas regiones también durante las primeras horas del 28, la Luna llena ingresará parcialmente en la sombra proyectada por la Tierra, dando origen a un eclipse lunar parcial. El fenómeno podrá apreciarse desde una amplia parte de América del Norte y del Sur, además de determinadas zonas de Europa y África, dependiendo de las condiciones de visibilidad y del horario local.

En el punto máximo del eclipse, aproximadamente el 93 % del diámetro lunar quedará inmerso en la umbra, la región más oscura de la sombra terrestre. Aunque la Luna no será cubierta por completo, una gran parte de su superficie adquirirá un aspecto notablemente oscurecido, con matices cobrizos o rojizos en el sector oculto. Los especialistas recuerdan que, a diferencia de un eclipse solar, este evento puede observarse sin protección especial y de forma segura a simple vista.