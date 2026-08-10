Por Redacción EC

La NASA es una de las principales entidades internacionales que difunde información sobre los fenómenos astronómicos visibles desde la Tierra, aunque no es la única fuente especializada en este tipo de eventos. A través de sus plataformas oficiales, la agencia estadounidense publica calendarios, mapas de visibilidad, recomendaciones para la observación y reportes científicos elaborados por sus equipos de investigación. Estos contenidos son utilizados por observatorios, instituciones educativas y aficionados a la astronomía en distintos países.