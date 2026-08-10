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Resumen

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Daños en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).
Daños en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia dejó importantes daños materiales en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el centro del país, donde se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo.

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