El espectáculo veraniego de luces de las Perseidas está de vuelta, y las condiciones de observación son especialmente prometedoras para el hemisferio norte.

El pico de la lluvia de meteoros se producirá la noche del miércoles y la madrugada del jueves, y coincide con un eclipse solar total sobre España, Islandia y Groenlandia y con un desfile de seis planetas, aunque el mejor momento para ver las bolas de fuego llegará después de la totalidad.

Podrían verse hasta entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales, según la NASA. La Sociedad Estadounidense de Meteoros calcula que podrían observarse entre 30 y 50 meteoros por hora desde zonas rurales.

En cualquier noche pueden verse meteoros aislados en cielos oscuros. Las lluvias de meteoros suelen ofrecer deslumbrantes espectáculos celestes y ocurren en momentos previsibles cada año, cuando la Tierra atraviesa estelas de escombros dejadas por cometas y, a veces, asteroides. Esos restos chocan con la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, produciendo estelas de luz conocidas como estrellas fugaces.

El astrofísico Neil DeGrasse Tyson explicó a The Associated Press el domingo que “los cometas suelen tener órbitas que cruzan la órbita de la Tierra. Así que, cuando se acercan al sol y el sol evapora el hielo, se libera mucha de la suciedad y porquería que está congelada dentro del cometa, y continúa en órbita alrededor del sol”.

Las Perseidas son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola helada que orbita el sol cada 133 años y que regresará hasta 2125. Las observaciones de esta lluvia de meteoros se remontan a hace más de 2.000 años.

Las Perseidas son una de las favoritas de todos los años porque tienden a producir brillantes bolas de fuego. Las temperaturas veraniegas también hacen popular esta lluvia.

“No tenemos que sufrir una fría noche de invierno para tener una buena vista de los meteoros”, señaló el astrónomo Zach Vanderbosch, del Observatorio McDonald en Texas.

La Luna estará en fase nueva durante el pico de las Perseidas, lo que hará que las condiciones de observación sean aún mejores.

“La luna es hermosa, pero es toda una diva”, comentó la astrónoma Aparna Venkatesan, de la Universidad de San Francisco. “Luna nueva significa que no tenemos luz lunar inundando el cielo, y como resultado sueles ver muchos más meteoros”.

Para ver los meteoros, salga al exterior después de que oscurezca, lejos de las nubes y de las luces de la ciudad. Venkatesan planea conducir hasta la Sierra Nevada.

Las mejores vistas serán entre la medianoche y el amanecer, cuando la constelación de Perseo esté alta en el cielo del norte. Los meteoros parecerán irradiar desde esa constelación.

Mire hacia arriba y dé a sus ojos media hora para adaptarse a la oscuridad. Vanderbosch recomienda elegir una porción del cielo en la que concentrarse hasta que pase una estela rápida y brillante —incluso en la visión periférica— y evitar mirar el teléfono.

“Hay algo simplemente mágico en ello”, expresó.