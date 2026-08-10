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Las Perseidas son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola helada que orbita el sol cada 133 años y que regresará hasta 2125. (Foto por DANIEL REINHARDT / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Las Perseidas son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola helada que orbita el sol cada 133 años y que regresará hasta 2125. (Foto por DANIEL REINHARDT / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ DANIEL REINHARDT
Por Agencia AP

El espectáculo veraniego de luces de las Perseidas está de vuelta, y las condiciones de observación son especialmente prometedoras para el hemisferio norte.

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