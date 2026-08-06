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Resumen

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La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP)
La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP)
/ SANKA VIDANAGAMA
Por Agencia AFP

Fascinantes para el gran público, los eclipses solares son una oportunidad excepcional para los científicos para profundizar en el conocimiento del universo. Hace más de un siglo, por ejemplo, uno de estos fenómenos permitió confirmar la teoría de la relatividad de Einstein.

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