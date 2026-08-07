Un equipo internacional de investigadores consiguió observar con un nivel de precisión nunca antes alcanzado un fenómeno que permanecía oculto en la superficie del Sol gracias al telescopio solar más potente del mundo. Las imágenes obtenidas revelan estructuras diminutas que podrían explicar cómo se originan algunas de las explosiones más intensas de nuestra estrella y por qué estas llegan a afectar la tecnología, las comunicaciones y diversos sistemas esenciales en la Tierra. El hallazgo representa un importante avance para la física solar y abre nuevas posibilidades para entender el comportamiento del Sol con mayor exactitud durante los próximos años. A continuación, te contamos todos los detalles de este fenómeno y por qué los científicos consideran que podría cambiar la forma de estudiar nuestra estrella.

¿QUÉ DETALLE DESCONOCIDO DEL SOL DESCUBRIERON LOS CIENTÍFICOS?

Las observaciones realizadas con el Telescopio Solar Daniel K. Inouye permitieron detectar pequeños remolinos que se forman sobre la fotosfera, la capa visible del Sol. Aunque los investigadores ya habían planteado la posibilidad de que existieran, nunca habían logrado verlos con tanta claridad ni registrar su comportamiento con un nivel de detalle tan preciso.

Las imágenes, acompañadas por simulaciones informáticas, permitieron confirmar que estas estructuras están relacionadas con la llamada inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, un proceso que aparece cuando corrientes de plasma se desplazan a distintas velocidades y generan vórtices en espiral sobre la superficie de la estrella, según informa CNN.

El autor principal del estudio, David Kuridze, comentó que “ver estas estructuras extendidas por la superficie fue una gran sorpresa”, ya que hasta ahora solo existían modelos teóricos que sugerían su presencia sin pruebas visuales directas que las confirmaran.

♬ original sound - CNN en Español @cnnee ¡El #Sol visto como nunca antes! Un equipo internacional de científicos obtuvo las imágenes de mayor resolución jamás captadas de la superficie del Sol gracias al telescopio solar Daniel K. Inouye, el más potente del mundo. Las observaciones permitieron confirmar por primera vez la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la fotosfera solar, un fenómeno que durante décadas solo había sido predicho por la teoría y que podría explicar cómo se acumula y libera la energía magnética responsable de las erupciones y llamaradas solares. #cnnenespañol

¿POR QUÉ ESTE HALLAZGO ES TAN IMPORTANTE PARA LA CIENCIA?

Los especialistas consideran que estos remolinos desempeñan un papel fundamental en la forma en que el Sol almacena y distribuye su energía magnética. Al retorcer los campos magnéticos, favorecen la acumulación de energía que posteriormente puede liberarse mediante llamaradas solares o eyecciones de masa coronal. Además, este mecanismo podría ayudar a resolver uno de los grandes enigmas de la física solar, relacionado con la elevada temperatura de la corona, la atmósfera exterior del Sol.

Según Kuridze, “detectar la KHI en la superficie solar nos aporta una pieza clave que faltaba en el rompecabezas”, porque ayuda a comprender cómo la energía llega hasta escalas muy pequeñas antes de convertirse en calor.

¿CÓMO PODRÍA BENEFICIAR ESTE DESCUBRIMIENTO A LA TIERRA?

Comprender con mayor precisión el origen de la actividad solar permitirá perfeccionar los modelos que intentan anticipar tormentas solares y otros fenómenos del llamado clima espacial. Estos eventos pueden alterar el funcionamiento de satélites, afectar sistemas de navegación, provocar fallas en las comunicaciones e incluso generar problemas en redes eléctricas cuando alcanzan gran intensidad.

El científico de la NASA Nour Rawafi destacó que “está abriendo una ventana totalmente nueva hacia el Sol, y espero que sigan muchos más descubrimientos transformadores”, al considerar que estas observaciones ofrecen una oportunidad inédita para entender mejor la dinámica de nuestra estrella y fortalecer los sistemas de alerta frente a futuros eventos solares extremos.

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