Científicos logran mirar donde nunca pudieron: descubren un detalle desconocido del Sol | Foto: Magnific
Científicos logran mirar donde nunca pudieron: descubren un detalle desconocido del Sol | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Un equipo internacional de investigadores consiguió observar con un nivel de precisión nunca antes alcanzado un fenómeno que permanecía oculto en la superficie del Sol gracias al telescopio solar más potente del mundo. Las imágenes obtenidas revelan estructuras diminutas que podrían explicar cómo se originan algunas de las explosiones más intensas de nuestra estrella y por qué estas llegan a afectar la tecnología, las comunicaciones y diversos sistemas esenciales en la Tierra. El hallazgo representa un importante avance para la física solar y abre nuevas posibilidades para entender el comportamiento del Sol con mayor exactitud durante los próximos años. A continuación, te contamos todos los detalles de este fenómeno y por qué los científicos consideran que podría cambiar la forma de estudiar nuestra estrella.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.