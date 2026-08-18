Luego dos días de cielo cubierto e intensas lloviznas originadas por la DANA Aníbal combinada con la elevada temperatura del mar, varios distritos de Lima se vieron sorprendidos por la reaparición del brillo solar. Este cambio en las condiciones atmosféricas ofreció una tregua frente a la humedad y el frío registrados recientemente.
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