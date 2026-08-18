Luego dos días de cielo cubierto e intensas lloviznas originadas por la DANA Aníbal combinada con la elevada temperatura del mar, varios distritos de Lima se vieron sorprendidos por la reaparición del brillo solar. Este cambio en las condiciones atmosféricas ofreció una tregua frente a la humedad y el frío registrados recientemente.

La presencia del sol en jurisdicciones como Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Los Olivos, Rímac y algunas partes de San Juan de Lurigancho, dio un respiro a los peatones y conductores, quienes venían enfrentando calles mojadas y escasa visibilidad durante las primeras horas de los días previos.

Aviso de Senamhi por alta temperatura

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se mantienen las elevadas temperaturas diurnas en regiones como Tumbes, Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima.

Durante las últimas jornadas, diversas estaciones del organismo registran valores máximos significativos, entre los que destacan 34.7 °C en El Salto, 27 °C en Pomabamba, 25.8 °C en Namora, 23.6 °C en Huamachuco y 23.5 °C en Lomas de Lachay.

#ElDato #Senamhi #Minam Se mantienen las elevadas temperaturas diurnas en Tumbes, Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima. Las estaciones registraron valores máximos de 34.7 °C en El Salto, 27 °C en Pomabamba, 25.8 °C en Namora, 23.6 °C en Huamachuco y 23.5 °C en Lomas de Lachay. pic.twitter.com/bgB5dbHTB8 — Senamhi (@Senamhiperu) August 18, 2026

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Vientos hasta el jueves 20

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja ante el incremento de la velocidad del viento en Lima y otras diez regiones de la costa peruana desde el miércoles 19 hasta el jueves 20 de agosto.

Según el reporte oficial, las velocidades más altas se registrarán en la costa norte con valores próximos a los 38 kilómetros por hora.