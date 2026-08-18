Brillo solar en distritos de Lima Metropolitana. Foto: GEC
Brillo solar en distritos de Lima Metropolitana. Foto: GEC
Por Redacción EC

Luego dos días de cielo cubierto e intensas lloviznas originadas por la DANA Aníbal combinada con la elevada temperatura del mar, varios distritos de Lima se vieron sorprendidos por la reaparición del brillo solar. Este cambio en las condiciones atmosféricas ofreció una tregua frente a la humedad y el frío registrados recientemente.

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