Temperaturas de hasta 28 °C se registrarán en Lima hasta el 28 de agosto. (Foto: Andina)
Temperaturas de hasta 28 °C se registrarán en Lima hasta el 28 de agosto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima Metropolitana continuará registrando temperaturas diurnas por encima de lo normal hasta este viernes 28 de agosto, con valores que llegarán hasta los 28 °C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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