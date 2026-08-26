Lima Metropolitana continuará registrando temperaturas diurnas por encima de lo normal hasta este viernes 28 de agosto, con valores que llegarán hasta los 28 °C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La ingeniera Diana Cadenillas, meteoróloga del Senamhi, explicó a la Agencia Andina que el aviso meteorológico, vigente del miércoles 26 al viernes 28 de agosto, contempla temperaturas de entre 24 °C y 28 °C para la costa central, donde se ubica Lima Metropolitana.

Lima tendrá temperaturas por encima de lo normal y radiación UV muy alta. (Foto: Andina)

Según la especialista, Lima Norte registrará algunos de los valores más altos. En distritos como Carabayllo y Puente Piedra, las temperaturas máximas llegarán hasta los 28 °C.

En Lima Este y Lima Sur, así como en los sectores más alejados del litoral, se esperan temperaturas máximas de alrededor de 26 °C y 27 °C. En distritos como Ate y La Molina, las temperaturas bordearán los 25 °C y 26 °C.

En tanto, Lima Oeste, el Callao y Lima Centro, debido a su cercanía al litoral, tendrán máximas de entre 24 °C y 25 °C. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 20 °C y 21 °C.

Brillo solar y radiación UV

Cadenillas indicó que Lima tendrá periodos de brillo solar principalmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m. El despeje será más rápido en Lima Norte y Lima Este, mientras que en los distritos cercanos al litoral ocurrirá más tarde.

Respecto a la radiación ultravioleta, la meteoróloga señaló que los índices podrían situarse alrededor de 9 y superar incluso el nivel 11, considerado muy alto.

Lima tendrá brillo solar y temperaturas de hasta 28 °C durante los próximos días. (Foto: Andina)

La especialista explicó que una de las principales causas del incremento de las temperaturas diurnas es el calentamiento del mar, que presenta anomalías de alrededor de 4 °C a 5 °C por encima de lo normal. Esta condición influye especialmente en el aumento de las temperaturas del aire en los distritos ubicados a lo largo del litoral.

Cadenillas añadió que, por el momento, no se prevé un incremento significativo de los vientos ni la ocurrencia de lloviznas en Lima. El principal fenómeno bajo vigilancia es el aumento de las temperaturas.

Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población prestar especial atención a la protección frente a la radiación solar.

Cadenillas aconsejó utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y ropa de manga larga, además de evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre el mediodía y las 3 o 4 de la tarde.

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