El Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó el decreto supremo en el que establece la reducción excepcional de un 90% en las papeletas impuestas en materia de transporte y tránsito terrestre público y privado.

La disposición otorga un descuento inmediato sobre los montos acumulados por infracciones cometidas contra los reglamentos nacionales de tránsito y transporte. Los administrados accederán a este beneficio con el solo pago del diez por ciento de la deuda pendiente.

La promulgación de esta norma ocurre tras el anuncio que hizo el Ejecutivo en medio de anuncios de intentos de paro de transportistas en diversas regiones. Estos colectivos suspendieron un paro masivo programado para hoy martes 25 de agosto.

El régimen extraordinario aplica para aquellas deudas en trámite, procesos impugnados y expedientes en cobranza coactiva. Sin embargo, el decreto supremo excluye de estos descuentos a la informalidad vehicular, las agresiones físicas contra inspectores y los accidentes de tránsito.

Gobierno formaliza régimen de descuento de 90% de papeletas para transporte público y privado.

Los choferes contarán con plazos específicos según la clasificación de la falta cometida en las vías públicas para acogerse al perdón financiero. La amnistía técnica mantiene una vigencia de noventa días para infracciones de tránsito y de ciento ochenta días para transporte.

El pago oportuno de la multa con el descuento respectivo extinguirá la deuda y archivará el expediente administrativo. Además, la resolución correspondiente determinará que estos casos resueltos no generarán la acumulación de puntos negativos en la licencia de conducir.

MTC anunció descuento de multas

En fechas previas a la publicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, calificó el actual esquema sancionador como un abuso para los choferes peruanos. El funcionario sustentó que las multas vigentes resultan excesivas e incompatibles con los estándares de predictibilidad del transporte.

La entidad estatal también anunció un nuevo reglamento que modificará de manera integral el sistema de acumulación de puntos en beneficio del gremio. El ministerio defendió la medida económica como un rescate necesario ante la escasez de conductores profesionales en el país.