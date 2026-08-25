Los choferes contarán con plazos específicos según la clasificación de la falta cometida en las vías públicas. Foto: Andina referencial
Los choferes contarán con plazos específicos según la clasificación de la falta cometida en las vías públicas. Foto: Andina referencial
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó hoy el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, el cual establece un régimen excepcional para reducir en un 90% el costo total de las papeletas vigentes para el transporte público y privado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.