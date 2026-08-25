El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) evaluará en Piura posibles intervenciones del programa Llamkasun Perú en drenes y cuencas ciegas, como parte de una agenda preventiva ante las lluvias previstas para el período 2026-2027 y el riesgo asociado al Fenómeno El Niño (FEN).

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, desarrollará este martes una agenda de trabajo en la región centrada en Llamkasun Perú, programa que financia actividades de intervención inmediata y proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada.

Como primera actividad, Sheput visitará los drenes Japón-Turquía y Maldonado, ubicados en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde se evaluará una propuesta para realizar intervenciones preventivas frente a las lluvias. La evaluación permitirá determinar si las acciones planteadas corresponden a las modalidades del programa y si cumplen las condiciones técnicas y legales para un eventual financiamiento.

Llamkasun Perú puede financiar trabajos de limpieza y descolmatación de cauces, drenes y caminos, así como intervenciones en infraestructura pública, defensas ribereñas y otras acciones destinadas a reducir riesgos, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos establecidos.

“Cada intervención de Llamkasun Perú busca un doble resultado: generar ingresos temporales para las familias y preparar mejor a las comunidades frente a las emergencias” , señaló el ministro Juan Sheput.

En lo que va de 2026, Llamkasun Perú promueve en Piura la generación de 1.767 empleos temporales, a través del financiamiento de cinco proyectos de inversión y 28 Actividades de Intervención Inmediata.

Como parte de su agenda, el ministro también se trasladará al centro poblado Túnel Seis, en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, para supervisar el proyecto de mejoramiento de su coliseo deportivo. La intervención cuenta con una inversión de S/ 776.326 y genera 69 empleos temporales.

Por la tarde, Sheput participará en un encuentro de trabajo con 47 autoridades locales de Piura, en el marco del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Municipal para el Financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata.

Durante la reunión, el titular del MTPE escuchará las necesidades de los gobiernos locales frente al FEN. El equipo técnico de Llamkasun Perú brindará orientación para que las autoridades puedan presentar propuestas que cumplan con los requisitos del programa y sean evaluadas oportunamente, en el marco del Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM.

“Queremos trabajar directamente con los alcaldes porque son quienes conocen las zonas más vulnerables y las necesidades de sus comunidades. Nuestra responsabilidad es brindarles asistencia técnica para transformar esas prioridades en propuestas viables, con prevención y empleo temporal ”, afirmó Sheput.

La agenda del MTPE contempla el trabajo conjunto con los gobiernos locales para evaluar propuestas de intervención preventiva y el uso de Llamkasun Perú como mecanismo de generación de empleo temporal ante posibles emergencias.