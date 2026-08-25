MTPE impulsa agenda preventiva en Piura ante posibles lluvias del período 2026-2027. (Foto: Andina)
MTPE impulsa agenda preventiva en Piura ante posibles lluvias del período 2026-2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) evaluará en Piura posibles intervenciones del programa Llamkasun Perú en drenes y cuencas ciegas, como parte de una agenda preventiva ante las lluvias previstas para el período 2026-2027 y el riesgo asociado al Fenómeno El Niño (FEN).

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