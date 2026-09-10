Los conductores que circulan por Lima pueden verificar si registran multas de tránsito sin necesidad de acudir personalmente a una sede. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con la Municipalidad de Lima, dispone de una herramienta virtual y gratuita que permite consultar esta información desde un celular, tablet o computadora con acceso a internet. De esta manera, los usuarios pueden conocer su situación de manera sencilla y revisar si mantienen alguna obligación pendiente. La plataforma también ofrece la posibilidad de consultar el registro de infracciones y conocer las alternativas disponibles para ponerse al día con los pagos. Así, los conductores pueden evitar traslados innecesarios y acceder desde cualquier lugar a información relacionada con sus papeletas y obligaciones vehiculares. A continuación, conoce cómo acceder a esta consulta digital, qué información debes proporcionar para realizar la búsqueda, cuáles son las alternativas disponibles para cancelar una deuda y cómo interpretar las principales categorías de infracciones.

¿CÓMO CONSULTAR GRATIS SI TIENES PAPELETAS PENDIENTES?

El reporte puede solicitarse por internet mediante la Agencia Virtual SAT. Para acceder a la información, sigue estos pasos:

Ingresa a www.gob.pe/satlima y busca el acceso correspondiente a la Agencia Virtual SAT.

En el portal, entra a la opción “Servicios digitales”.

Selecciona “Reporte de infracciones” entre las herramientas disponibles.

Coloca el número de tu brevete para que el sistema realice la consulta.

Revisa el informe generado con el detalle de las infracciones registradas.

¿CÓMO PUEDES PAGAR UNA PAPELETA REGISTRADA?

Si la consulta muestra una sanción pendiente, existen diferentes canales para efectuar el pago. Puedes buscar la deuda en la Agencia Virtual SAT con el código de la infracción o la placa del vehículo.

También puedes pagar mediante la banca digital de BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank. Además, Yape ofrece otra alternativa para realizar el pago.

Para quienes prefieren una atención presencial, el pago puede hacerse en las sedes del SAT o en agentes autorizados.

¿PUEDES OBTENER UN DESCUENTO AL PAGAR LA MULTA?

La fecha de pago puede influir en el monto final. Existen reducciones que van desde el 83% hasta el 17% del valor de la sanción cuando el pago se realiza dentro de los días posteriores a la notificación.

No obstante, este beneficio excluye aquellas faltas severas que conllevan la inhabilitación del brevete.

¿QUÉ TIPO DE INFRACCIONES SE REGISTRAN EN EL SISTEMA MUNICIPAL?

Las faltas de tránsito se dividen en tres categorías:

Tipo M: reúne las conductas de mayor riesgo, como superar los límites de velocidad, conducir después de consumir alcohol o manejar sin licencia. Las sanciones pueden llegar al equivalente de una UIT e incluir medidas como la retención del vehículo o la cancelación del brevete.

Tipo G: corresponde a infracciones de gravedad intermedia. Entre ellas están pasar una luz roja, conducir mientras se utiliza un celular o estacionar donde está prohibido. Pueden generar una multa equivalente al 8% de la UIT y puntos negativos para el chófer.

Tipo L: comprende faltas consideradas leves, por ejemplo, usar innecesariamente el claxon o dejar el vehículo de manera que bloquee el paso. La penalidad señalada equivale al 4% de la UIT y también suma puntos negativos.

Adicionalmente, la base de datos permite monitorear penalizaciones impuestas a peatones por no acatar las normas de tránsito, así como amonestaciones aplicadas a transportistas públicos supervisados por la entidad reguladora del transporte urbano (ATU).