Por José Templo

Miles de trabajadores del Estado peruano se preparan para recibir sus remuneraciones durante octubre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido para las distintas entidades públicas. Este cronograma permite conocer los días asignados para el pago de los servidores estatales en todo el país. El miércoles 21 de octubre será una fecha importante para quienes pertenecen a seis sectores e instituciones contemplados en la programación oficial. Por ello, es importante revisar qué trabajadores están incluidos y qué días les corresponde cobrar a quienes pertenecen a otros organismos estatales, según las fechas previstas para cada grupo. A continuación, te contamos qué entidades tienen programado el pago de sueldos para el 21 de octubre y cómo se distribuyen las demás fechas del mes para identificar el día que te corresponde.

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