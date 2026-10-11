Miles de trabajadores del Estado peruano se preparan para recibir sus remuneraciones durante octubre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido para las distintas entidades públicas. Este cronograma permite conocer los días asignados para el pago de los servidores estatales en todo el país. El miércoles 21 de octubre será una fecha importante para quienes pertenecen a seis sectores e instituciones contemplados en la programación oficial. Por ello, es importante revisar qué trabajadores están incluidos y qué días les corresponde cobrar a quienes pertenecen a otros organismos estatales, según las fechas previstas para cada grupo. A continuación, te contamos qué entidades tienen programado el pago de sueldos para el 21 de octubre y cómo se distribuyen las demás fechas del mes para identificar el día que te corresponde.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRAN EL 21 DE OCTUBRE?

Según el calendario de remuneraciones de octubre, los trabajadores de las siguientes entidades tienen programado el pago de sus sueldos para el miércoles 21 de octubre de 2026:

Ministerio del Interior.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Defensoría del Pueblo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los servidores que pertenecen a estas instituciones deben considerar la fecha asignada para organizar sus gastos y verificar la disponibilidad de sus remuneraciones mediante los canales de pago correspondientes.

¿CUÁNDO RECIBEN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?

El pago de remuneraciones se distribuye en tres fechas adicionales:

Martes 20 de octubre: Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP?

Según la información recibida, el pago de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990 se ha distribuido de la siguiente manera:

Apellidos de la A a la C: 7 de octubre.

Apellidos de la D a la L: 9 de octubre.

Apellidos de la M a la Q: 12 de octubre.

Apellidos de la R a la Z: 13 de octubre.

Además, quienes cuentan con el servicio de pago a domicilio recibirán su pensión entre el 15 y el 24 de octubre, mientras que el miércoles 14 de octubre se realizará el depósito para los pensionistas de convenios internacionales y para quienes pertenecen a los regímenes contemplados en la Ley N.° 27803, el Decreto Ley N.° 18846, la Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros y la Ley N.° 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁNDO COBRARÁN LOS PENSIONISTAS DE LA LEY N.° 20530?

Los jubilados comprendidos en la Ley N.° 20530 también cuentan con un calendario organizado según la entidad pública correspondiente. Las fechas comunicadas son las siguientes:

Miércoles 14 de octubre: Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Jueves 15 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 16 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Lunes 19 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

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