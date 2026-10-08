Durante el conteo de votos, pueden surgir dudas entre los electores cuando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúan variando en distintas jurisdicciones. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una plataforma que permite revisar la situación de las actas y conocer cuáles ya fueron consideradas en el cómputo, mientras avanza el procesamiento de los documentos electorales. La herramienta también permite consultar los resultados de una mesa y visualizar una copia digitalizada del acta para comprobar los datos registrados. Sin embargo, esta consulta no permite identificar el voto de un ciudadano, debido al carácter secreto del sufragio y las garantías establecidas para proteger la elección. Descubre dónde ingresar y qué información puedes revisar en el acta.

¿CÓMO PUEDES CONSULTAR EL ACTA DE TU MESA?

La plataforma de resultados de la ONPE ofrece mecanismos para localizar el documento de una mesa. El elector puede seleccionar su región, provincia y distrito para consultar la información local. Asimismo, el sistema permite buscar mediante el número de DNI o de mesa, según la opción elegida.

La plataforma mostrará los votos registrados para las organizaciones políticas y señalará la situación del acta dentro del proceso de cómputo. Además, permite visualizar una reproducción digital o fotográfica del documento elaborado por los miembros de mesa. De esta manera, el ciudadano puede comparar la información consignada con los datos publicados oficialmente.

Cabe señalar que el portal cuenta con espacios diferenciados para revisar el resumen de resultados, las elecciones regionales y municipales, el detalle de las actas.

Plataforma oficial de la ONPE para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Captura: ONPE)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN ACTA ESTÉ CONTABILIZADA, PENDIENTE U OBSERVADA?

La clasificación que aparece en la plataforma permite conocer en qué momento del procesamiento se encuentra cada documento electoral. Cuando un acta figura como contabilizada, significa que los votos consignados ya fueron incorporados al cómputo oficial y forman parte de los resultados difundidos por la ONPE.

En cambio, un acta pendiente todavía no ha sido integrada al sistema de cómputo. Esta situación puede presentarse cuando la documentación se encuentra en traslado desde locales o zonas alejadas hacia los lugares encargados de recibir y procesar las actas.

También pueden aparecer documentos con observaciones o inconsistencias. Entre las situaciones que pueden generar esta condición están las dificultades para leer el contenido, errores en las operaciones matemáticas o impugnaciones. En estos casos, el acta es enviada al Jurado Electoral Especial (JEE), entidad que debe evaluar y resolver la observación antes de incorporar los votos al resultado.

¿PUEDES SABER POR QUIÉN VOTÓ UNA PERSONA AL REVISAR EL ACTA?

La posibilidad de buscar información utilizando un DNI no significa que la plataforma permita conocer la opción política escogida por un ciudadano. Los documentos electorales muestran los resultados de una mesa y no contienen información personal que permita relacionar a un elector con su voto.

Las actas reúnen los resultados correspondientes a los procesos electorales, incluyendo la fórmula presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Por ello, consultar el acta permite comprobar cómo fueron registrados los votos de una mesa y conocer si el documento ya fue procesado, continúa pendiente o presenta alguna observación, pero no identificar qué candidato u organización política eligió una persona. El sistema mantiene así el secreto del sufragio mientras ofrece información sobre el avance del cómputo, según informa Infobae.

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