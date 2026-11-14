Por Redacción EC

Noviembre 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 % dos veces al año. De hecho, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas. En ese contexto, mientras algunas entidades financieras realizan los depósitos correspondientes, otras empresas aún tienen pendiente efectuar el segundo pago del año. Por ello, de acuerdo con la normativa vigente, Sunafil estableció el plazo máximo para que los empleadores cumplan con este abono. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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