Noviembre 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 % dos veces al año. De hecho, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas. En ese contexto, mientras algunas entidades financieras realizan los depósitos correspondientes, otras empresas aún tienen pendiente efectuar el segundo pago del año. Por ello, de acuerdo con la normativa vigente, Sunafil estableció el plazo máximo para que los empleadores cumplan con este abono. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA RECIBIR LA CTS DE NOVIEMBRE 2026?

Como se recuerda, los trabajadores del sector privado del país reciben la CTS en dos ocasiones al año: mayo y noviembre, con el objetivo de que puedan utilizarla en caso de urgencias, imprevistos o simplemente como un ahorro. Por ello, en esta oportunidad, el segundo depósito de este beneficio, en el que se hace un cálculo de los meses de mayo a octubre, se debe realizar como máximo el lunes 16 de noviembre, ya que 15 cae domingo, según la Sunafil.

Asimismo, el pago está dirigido a los trabajadores del régimen laboral general de la actividad privada, que trabajan como mínimo una jornada de cuatro horas todos los días. Aunque, en cuanto a los empleados que forman parte de regímenes especiales, como construcción civil, el régimen agrario, pesca, artistas y otros casos parecidos, están sujetos a regulaciones determinadas. Finalmente, la Sunafil indicó que si el empleador está vulnerando los derechos laborales, pueden interponer una denuncia virtual (LINK).

¿SE PODRÁ ACCEDER AL 100 % DE LA CTS EN 2027?

En medio del segundo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios, cuyo plazo máximo de pago vence este lunes 16 de noviembre, muchos trabajadores del sector privado en planilla aprovecharán este dinero para cubrir gastos de primera necesidad y realizar compras por las fiestas de fin de año. Sin embargo, otros preferirán guardarlo para afrontar posibles emergencias que puedan surgir de manera inesperada.

En ese sentido, deben tener en cuenta que, gracias a la Ley 32322, podrán retirar el 100 % de sus fondos hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de 2027, solo podrán acceder a la totalidad de su CTS y los intereses acumulados los trabajadores diagnosticados y certificados con cáncer o una enfermedad terminal. En los demás casos, únicamente podrán disponer del 50 % de sus fondos en las entidades financieras.