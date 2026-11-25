A pocas semanas de finalizar el año, las empresas del régimen laboral privado se preparan para el pago de la gratificación de Navidad, cuyo plazo máximo vence el próximo martes 15 de diciembre. Este año, el cálculo del beneficio deberá considerar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), vigente desde octubre, que impactará especialmente en el monto que recibirán los trabajadores del sector privado que perciben el sueldo mínimo o cuentan con asignación familiar. Por ello, será importante que las empresas revisen las remuneraciones y los conceptos que deben incluirse en el cálculo para garantizar un pago correcto y oportuno.

Julio Villalobos, asociado del Área Laboral de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explica que, conforme a la Ley N.° 27735, la gratificación equivale a una remuneración mensual completa para quienes laboraron durante todo el semestre de julio a diciembre. A este monto se suma una bonificación extraordinaria del 9% para los afiliados a EsSalud o del 6,75% para quienes cuentan con una EPS. El especialista precisa que el cálculo toma como referencia la remuneración vigente al 30 de noviembre, por lo que deben considerarse los ajustes salariales realizados durante los últimos meses.

El impacto del nuevo sueldo mínimo y la asignación familiar

El incremento de la RMV de S/1.130 a S/1.230 tendrá un impacto directo en la gratificación de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Quienes hayan laborado durante todo el semestre recibirán una gratificación base de S/1.230, a la que se añadirá una bonificación extraordinaria de S/110,70 si están afiliados a EsSalud o de S/83,03 si cuentan con una EPS.

Asimismo, el reajuste salarial modifica el monto de la asignación familiar, que equivale al 10% de la RMV y pasó de S/113 a S/123 mensuales desde octubre. Villalobos señala que este beneficio tiene carácter remunerativo y debe incluirse en el cálculo de la gratificación de los trabajadores que acrediten tener derecho a recibirlo, independientemente de su sueldo básico.

¿Qué otros conceptos deben incluirse en el cálculo?

Además del sueldo básico y la asignación familiar, existen otros ingresos que pueden formar parte de la gratificación, como las comisiones, horas extras y bonos por productividad.

En el caso de las remuneraciones complementarias variables, el especialista explica que estas deben haberse percibido durante al menos tres meses dentro del semestre de julio a diciembre para ser consideradas en el cálculo. Cuando corresponda incluirlas, los montos recibidos se suman y se dividen entre seis para determinar el promedio que se incorpora a la remuneración computable.

Por otro lado, la gratificación no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP u ONP. Sin embargo, puede ser objeto de retenciones por mandato judicial o acuerdos expresos del trabajador, dentro de los límites legales establecidos. En el caso de obligaciones alimentarias, las retenciones pueden alcanzar hasta el 60% de los ingresos, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial.

Gratificación proporcional y sanciones por incumplimiento

Los trabajadores que no hayan laborado durante todo el semestre también pueden recibir una gratificación proporcional, siempre que cumplan con los requisitos legales. El monto se determina considerando los meses calendario completos de servicios y la remuneración computable correspondiente.

Por cada mes completo laborado, corresponde una sexta parte de la remuneración computable, a la que se suma la bonificación extraordinaria aplicable. En caso de cese laboral, el beneficio proporcional deberá incluirse en la liquidación de beneficios sociales, siempre que se haya cumplido al menos un mes calendario completo de servicios durante el semestre.

Finalmente, Villalobos recuerda que no pagar la gratificación dentro del plazo establecido o abonar un monto inferior al correspondiente constituye una infracción grave sujeta a fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Las multas varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Además, el incumplimiento puede generar la obligación de pagar intereses legales laborales.

Por ello, el especialista recomienda revisar con anticipación la información de las planillas, los ingresos variables y los beneficios que deben incluirse en el cálculo, a fin de evitar errores y cumplir oportunamente con el pago de la gratificación de diciembre.