Una buena noticia para los afiliados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece una pensión destinada a los asegurados que presentan problemas de salud o discapacidad que afectan su capacidad para trabajar, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. A continuación, conoce en qué consiste este beneficio, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para acceder a él.
Esta prestación económica busca brindar respaldo a los afiliados cuya condición física o mental les impide continuar trabajando con normalidad y obtener ingresos para su sustento. El beneficio puede concederse de forma temporal o permanente, según la evaluación médica, y contempla casos vinculados tanto a accidentes comunes como a incidentes laborales y enfermedades profesionales.
Requisitos para acceder a una pensión de hasta S/ 1.000 por discapacidad o enfermedad
De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Pensiones, los asegurados que presenten una condición de salud que reduzca o anule su capacidad para desempeñar una actividad laboral pueden solicitar una pensión por discapacidad ante la ONP. Esta prestación está dirigida a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Presentan una discapacidad física o mental prolongada o permanente que reduce, como mínimo, el 50% de su capacidad para realizar el trabajo que desempeñaban habitualmente.
- Reciben una pensión temporal por discapacidad y existen pruebas médicas de que su condición no mejorará, manteniendo una afectación igual o superior al 50% de su capacidad laboral.
- Sufrieron un accidente común, laboral o una enfermedad profesional mientras realizaban aportes al sistema previsional. En el caso de los afiliados facultativos, el accidente debe ocurrir antes del vencimiento del aporte correspondiente a ese mes y no deben existir pagos pendientes de periodos anteriores.
¿Qué documentos necesitas para solicitar la pensión de discapacidad de la ONP?
Los afiliados que reúnan las condiciones para acceder a esta prestación deberán presentar la documentación requerida por la ONP para iniciar el trámite y acreditar que cumplen con los criterios establecidos.
- Solicitud virtual. Incluir una declaración jurada de autenticidad de documentos.
- Clave virtual ONP. Si aún no la tienes, deberás gestionarla previamente.
- Copia simple de los documentos que acrediten la relación laboral. Entre los documentos que el asegurado puede adjuntar para acreditar su relación laboral se encuentran: certificados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA) emitidas por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud, o cualquier documento público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil.
- Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes de pago emitidos por el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o el Seguro Social de Salud - EsSalud, si esta información no se encuentra en los sistemas que administra la Oficina de Normalización Previsional.
- Certificado Médico de Discapacidad emitido por el Seguro Social de Salud (EsSalud), establecimientos de salud pública del Minsa o Entidades Prestadoras de Salud.