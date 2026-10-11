Una buena noticia para los afiliados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece una pensión destinada a los asegurados que presentan problemas de salud o discapacidad que afectan su capacidad para trabajar, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. A continuación, conoce en qué consiste este beneficio, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para acceder a él.

Esta prestación económica busca brindar respaldo a los afiliados cuya condición física o mental les impide continuar trabajando con normalidad y obtener ingresos para su sustento. El beneficio puede concederse de forma temporal o permanente, según la evaluación médica, y contempla casos vinculados tanto a accidentes comunes como a incidentes laborales y enfermedades profesionales.

Requisitos para acceder a una pensión de hasta S/ 1.000 por discapacidad o enfermedad

De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Pensiones, los asegurados que presenten una condición de salud que reduzca o anule su capacidad para desempeñar una actividad laboral pueden solicitar una pensión por discapacidad ante la ONP. Esta prestación está dirigida a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Presentan una discapacidad física o mental prolongada o permanente que reduce, como mínimo, el 50% de su capacidad para realizar el trabajo que desempeñaban habitualmente.

Reciben una pensión temporal por discapacidad y existen pruebas médicas de que su condición no mejorará, manteniendo una afectación igual o superior al 50% de su capacidad laboral.

Sufrieron un accidente común, laboral o una enfermedad profesional mientras realizaban aportes al sistema previsional. En el caso de los afiliados facultativos, el accidente debe ocurrir antes del vencimiento del aporte correspondiente a ese mes y no deben existir pagos pendientes de periodos anteriores.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la pensión de discapacidad de la ONP?

Los afiliados que reúnan las condiciones para acceder a esta prestación deberán presentar la documentación requerida por la ONP para iniciar el trámite y acreditar que cumplen con los criterios establecidos.

Solicitud virtual . Incluir una declaración jurada de autenticidad de documentos.

. Incluir una declaración jurada de autenticidad de documentos. Clave virtual ONP . Si aún no la tienes, deberás gestionarla previamente.

. Si aún no la tienes, deberás gestionarla previamente. Copia simple de los documentos que acrediten la relación laboral. Entre los documentos que el asegurado puede adjuntar para acreditar su relación laboral se encuentran: certificados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA) emitidas por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud, o cualquier documento público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil.

Entre los documentos que el asegurado puede adjuntar para acreditar su relación laboral se encuentran: certificados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA) emitidas por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud, o cualquier documento público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil. Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes de pago emitidos por el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o el Seguro Social de Salud - EsSalud , si esta información no se encuentra en los sistemas que administra la Oficina de Normalización Previsional.

, si esta información no se encuentra en los sistemas que administra la Oficina de Normalización Previsional. Certificado Médico de Discapacidad emitido por el Seguro Social de Salud (EsSalud), establecimientos de salud pública del Minsa o Entidades Prestadoras de Salud.

¿Quiénes son los jubilados de la ONP que cobrarán su pensión este lunes, 5 de octubre del 2028? | Foto: Andina



















