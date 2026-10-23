Por Christian Gambini

La historia de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao comenzó a escribirse oficialmente el 29 de diciembre de 2014, durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala Tasso. Meses antes, en abril de ese año, su administración había firmado el contrato de concesión y puesto en marcha las primeras labores en el patio taller de Santa Anita. La propuesta, sin embargo, había sido anunciada en 2012, cuando Humala planteó un recorrido completamente subterráneo de este a oeste.

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