En medio del avance de la delincuencia cibernética, que mantiene en alerta a miles de ciudadanos, la protección de los datos personales se ha convertido en una preocupación cotidiana. A través de sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una advertencia sobre los peligros de compartir imágenes del documento nacional de identidad (DNI).

La institución recordó que difundir fotografías de este documento sin una razón justificada puede dejar información sensible al alcance de personas malintencionadas. Esta práctica, aparentemente inofensiva, podría facilitar distintos delitos informáticos, por lo que recomendó actuar con cautela antes de entregar o publicar una imagen del DNI.

La exposición de estos datos personales puede facilitar delitos que no podríamos darnos cuenta

En un escenario donde los delitos digitales ganan terreno, Reniec advirtió que compartir información del DNI puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes. La exposición de estos datos facilitaría la suplantación de identidad, las estafas financieras y la apertura de cuentas falsas, prácticas que ponen en peligro la tranquilidad de los ciudadanos.

Esta preocupación también fue respaldada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), que alertó sobre los riesgos de entregar el documento a personas ajenas o permitir que capturen fotografías de su contenido. Una acción que parece inofensiva podría terminar comprometiendo la privacidad y seguridad de quien aparece en la identificación.

¿Dónde y cómo denunciar el uso indebido de datos personales que ha sido obtenidos de nuestro DNI?

Ante un posible uso indebido de la información personal, los ciudadanos cuentan con un canal para comunicar estos hechos a la autoridad competente. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales recibe reportes de víctimas o testigos cuando las irregularidades involucran a entidades públicas o empresas privadas, según las orientaciones difundidas por Reniec.

Para conocer los pasos y las vías habilitadas, los interesados pueden ingresar al portal oficial del Estado peruano: https://www.gob.pe/9271. Al momento de presentar el reporte, es importante reunir pruebas que permitan sustentar lo ocurrido, como mensajes, correos electrónicos o capturas de pantalla. Estos elementos ayudarán a que la autoridad evalúe el caso conforme a las normas vigentes.

Si una empresa necesita nuestros datos hay que consultar si dispone de un procedimiento seguro

Cuando una empresa o institución necesita confirmar la identidad de un ciudadano, lo primero es comprobar que cuente con un mecanismo seguro para realizar este trámite. Reniec recomienda evitar la publicación de fotografías del DNI en páginas o espacios abiertos de internet, pues estas imágenes pueden terminar en manos de terceros, quienes podrían copiarlas, almacenarlas o compartirlas sin autorización.

Las precauciones deben extremarse cuando personas desconocidas solicitan imágenes del documento mediante llamadas, mensajes o enlaces de procedencia dudosa. Ante cualquier señal de desconfianza, lo más conveniente es detener el envío de información y comunicarse directamente con la entidad involucrada para confirmar si el requerimiento es legítimo.

Esto dice Reniec para proteger las imágenes del DNI en redes sociales o plataformas virtuales

El cuidado de la identidad también debe extenderse a los espacios digitales donde circulan fotografías y documentos personales. Reniec advirtió que enviar imágenes del DNI por aplicaciones de mensajería, redes sociales o plataformas virtuales sin confirmar quién las recibe puede hacer que se pierda el control sobre su difusión y posterior utilización.

Frente a este escenario, la institución recordó que proteger el documento implica resguardar cada dato que aparece en él. Por esa razón, exhortó a los ciudadanos a desconfiar de las solicitudes innecesarias de fotografías y comprobar siempre el motivo y el destino de la información antes de compartir cualquier dato que permita identificarlos.

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