¡Cuidado con las llamadas internacionales! Así pueden robarte tu cuenta de WhatsApp sin que lo notes | Foto: Magnific
¡Cuidado con las llamadas internacionales! Así pueden robarte tu cuenta de WhatsApp sin que lo notes | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Recibir una llamada del extranjero puede parecer inofensivo, pero detrás de este tipo de comunicaciones podría esconderse un riesgo para la seguridad digital. En Perú, una modalidad de fraude relacionada con el robo de cuentas de WhatsApp ha vuelto a generar preocupación entre los usuarios, especialmente por la posibilidad de perder el acceso a sus perfiles sin advertir lo que está ocurriendo. Esta práctica comenzó a ganar notoriedad durante 2025 y volvió a difundirse en redes sociales como TikTok, donde los usuarios advierten sobre sus posibles consecuencias. ¿Qué buscan los delincuentes con estas llamadas y qué puedes hacer para evitar que tu cuenta termine en manos ajenas? Descubre cómo funciona esta modalidad y cuáles son las medidas que puedes aplicar para proteger tu WhatsApp.

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