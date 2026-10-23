Recibir una llamada del extranjero puede parecer inofensivo, pero detrás de este tipo de comunicaciones podría esconderse un riesgo para la seguridad digital. En Perú, una modalidad de fraude relacionada con el robo de cuentas de WhatsApp ha vuelto a generar preocupación entre los usuarios, especialmente por la posibilidad de perder el acceso a sus perfiles sin advertir lo que está ocurriendo. Esta práctica comenzó a ganar notoriedad durante 2025 y volvió a difundirse en redes sociales como TikTok, donde los usuarios advierten sobre sus posibles consecuencias. ¿Qué buscan los delincuentes con estas llamadas y qué puedes hacer para evitar que tu cuenta termine en manos ajenas? Descubre cómo funciona esta modalidad y cuáles son las medidas que puedes aplicar para proteger tu WhatsApp.

¿CÓMO PUEDEN ROBAR TU CUENTA DE WHATSAPP MEDIANTE LLAMADAS INTERNACIONALES?

Los ciberdelincuentes buscan obtener el código que WhatsApp envía al número telefónico asociado a una cuenta cuando se intenta registrarla en otro dispositivo. Para conseguirlo, pueden recurrir al buzón de voz de la víctima, donde podría quedar almacenado el mensaje con la clave de verificación.

El peligro aumenta cuando este servicio telefónico conserva su PIN de fábrica o utiliza combinaciones fáciles de adivinar, como 0000 o 1234. Si un tercero logra acceder a los mensajes de voz y escuchar el código, puede intentar registrar la cuenta en otro equipo y tomar el control del perfil, dejando al titular sin acceso, según explica el diario La República.

Foto: Pixabay.

¿POR QUÉ DEBES PROTEGER EL BUZÓN DE VOZ DE TU CELULAR?

La seguridad de WhatsApp también depende de los servicios telefónicos vinculados al número de cada usuario. Si el buzón de voz tiene una clave débil, podría facilitar el acceso no autorizado a los mensajes que contiene, incluidos aquellos que permiten completar la verificación de una cuenta.

Por ello, es recomendable cambiar el PIN predeterminado por uno difícil de adivinar y revisar las opciones de seguridad que ofrece el operador telefónico.

Una llamada internacional inesperada no significa necesariamente que se haya producido un intento de robo, pero conviene actuar con precaución y evitar compartir información sensible.

¿CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS PARA PROTEGER WHATSAPP?

Una de las formas de reforzar la seguridad de tu cuenta es habilitar la verificación en dos pasos. Esta función incorpora una comprobación adicional al registro de WhatsApp y dificulta que otra persona acceda a tu perfil utilizando únicamente el código de verificación. Para activarla, sigue estas indicaciones:

Abre WhatsApp desde tu celular y pulsa el menú de los tres puntos, ubicado en la parte superior derecha. Ingresa a Ajustes y selecciona la opción «Cuenta» para acceder a las configuraciones relacionadas con la seguridad de tu perfil. Selecciona Verificación en dos pasos y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para iniciar la configuración. Establece una contraseña segura que cumpla con los requisitos indicados por la aplicación: debe tener al menos ocho caracteres, una letra y un número.

Finalmente, nunca compartas tus códigos de verificación con otras personas. Si recibes uno sin haber solicitado registrar tu número en otro dispositivo, no lo facilites a nadie.

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