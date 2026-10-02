WhatsApp tiene una “papelera” que pocos conocen: así puedes recuperar almacenamiento | Foto: Magnific
WhatsApp tiene una “papelera” que pocos conocen: así puedes recuperar almacenamiento | Foto: Magnific
Por Redacción EC

WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular por la cantidad de fotos, videos, audios, documentos y otros archivos que acumula diariamente. Con el tiempo, este contenido puede ocupar una parte importante de la memoria disponible y afectar el funcionamiento del dispositivo. Aunque la plataforma no tiene una papelera tradicional ni un botón para borrar todo, sí ofrece herramientas para detectar contenido innecesario y recuperar memoria sin eliminar las conversaciones. También permite localizar archivos pesados o reenviados varias veces, que muchas veces permanecen almacenados sin que el usuario lo note. A continuación, te contamos dónde encontrar estas opciones y cómo utilizarlas para liberar espacio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.