WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular por la cantidad de fotos, videos, audios, documentos y otros archivos que acumula diariamente. Con el tiempo, este contenido puede ocupar una parte importante de la memoria disponible y afectar el funcionamiento del dispositivo. Aunque la plataforma no tiene una papelera tradicional ni un botón para borrar todo, sí ofrece herramientas para detectar contenido innecesario y recuperar memoria sin eliminar las conversaciones. También permite localizar archivos pesados o reenviados varias veces, que muchas veces permanecen almacenados sin que el usuario lo note. A continuación, te contamos dónde encontrar estas opciones y cómo utilizarlas para liberar espacio.

¿DÓNDE ESTÁ LA “PAPELERA” DE WHATSAPP PARA RECUPERAR ESPACIO?

En realidad, WhatsApp no incorpora una papelera independiente. Lo que puede confundirse con ella es “Administrar almacenamiento”, apartado que permite revisar el contenido que ocupa memoria y eliminarlo según distintos criterios. Allí se pueden identificar archivos grandes, material compartido repetidamente y contenido procedente de canales.

La herramienta facilita la limpieza de archivos guardados en el teléfono, por lo que cada usuario decide qué elementos considera innecesarios según sus hábitos.

WhatsApp. | Foto: Magnific

¿CÓMO PUEDES REVISAR CUÁNTO ESPACIO OCUPA WHATSAPP?

Para consultar cuánto almacenamiento utiliza WhatsApp, debes ingresar a la pestaña de chats, abrir el menú de tres puntos y seleccionar “Ajustes”. Luego, entra en “Almacenamiento y datos” y pulsa “Administrar almacenamiento”. En esta sección podrás conocer cuánto espacio ocupa la aplicación y revisar los archivos almacenados.

También es posible consultar el contenido de una conversación específica. Para hacerlo, abre el chat que deseas revisar, toca el nombre del contacto o grupo y selecciona “Administrar almacenamiento”. Desde allí podrás visualizar los archivos y ordenarlos según diferentes criterios, como la fecha en que fueron enviados o el tamaño que ocupan. Además, el buscador permite encontrar conversaciones o canales determinados y revisar cada elemento antes de decidir si quieres eliminarlo.

¿QUÉ ARCHIVOS PUEDES ELIMINAR PARA LIBERAR MEMORIA?

WhatsApp reúne categorías que permiten encontrar los elementos que ocupan espacio. “De más de 5 MB” concentra los archivos grandes, mientras “Reenviados muchas veces” muestra contenido que circuló repetidamente entre conversaciones.

Los canales también pueden limpiarse. Desde “Administrar almacenamiento”, entra en “Canales” y luego en “Detalles del almacenamiento” para escoger qué contenido retirar.

Al eliminar un archivo mediante estas opciones, este desaparece del almacenamiento del celular, pero los demás participantes pueden seguir viéndolo en el chat. Para realizar una limpieza masiva, mantén presionado un elemento y selecciona otros o utiliza “Seleccionar todos”. También puedes borrar copias duplicadas.

WhatsApp. | Foto: Pexels

¿QUÉ OTRAS FORMAS EXISTEN PARA LIMPIAR WHATSAPP?

Desde los ajustes del celular puedes entrar a “Aplicaciones”, seleccionar WhatsApp y abrir “Almacenamiento” para borrar la caché. Esta acción no elimina permanentemente esos datos, ya que pueden generarse nuevamente cuando la aplicación los necesite.

Otra alternativa está dentro de cada chat. Abre el menú de opciones, entra en “Más” y elige “Vaciar chat”. Allí puedes seleccionar qué contenido multimedia retirar, como fotos, videos, GIF, stickers, documentos o audios. También puedes vaciar todo el chat, incluidos mensajes y enlaces, sin abandonar un grupo ni eliminar automáticamente la conversación de la lista principal, según informa Infobae.

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