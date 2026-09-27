Estos son todos los cambios que habrá en Youtube para el 2027 | Foto: Pexels
Estos son todos los cambios que habrá en Youtube para el 2027 | Foto: Pexels
Por José Templo

YouTube prepara una nueva etapa para creadores y espectadores con funciones que cambiarán la manera de realizar transmisiones en vivo, producir videos, encontrar contenidos e interactuar con las comunidades. Varias de las herramientas fueron anunciadas durante Made on YouTube 2026 y comenzarán a implementarse entre los próximos meses y 2027, con una fuerte presencia de inteligencia artificial y nuevas opciones de colaboración. Entre los anuncios destacan cambios en YouTube Live y YouTube Studio, con nuevas funciones para ampliar el alcance de las transmisiones y facilitar la creación, edición y análisis de videos desde una sola plataforma digital. Conoce cuáles son las principales novedades que llegarán a YouTube y cómo funcionarán.

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