YouTube prepara una nueva etapa para creadores y espectadores con funciones que cambiarán la manera de realizar transmisiones en vivo, producir videos, encontrar contenidos e interactuar con las comunidades. Varias de las herramientas fueron anunciadas durante Made on YouTube 2026 y comenzarán a implementarse entre los próximos meses y 2027, con una fuerte presencia de inteligencia artificial y nuevas opciones de colaboración. Entre los anuncios destacan cambios en YouTube Live y YouTube Studio, con nuevas funciones para ampliar el alcance de las transmisiones y facilitar la creación, edición y análisis de videos desde una sola plataforma digital. Conoce cuáles son las principales novedades que llegarán a YouTube y cómo funcionarán.

¿QUÉ CAMBIOS LLEGARÁN A YOUTUBE LIVE?

YouTube ampliará las posibilidades para los creadores que realizan directos. La plataforma informó que durante agosto de 2026 más de 600 millones de usuarios con sesión iniciada vieron contenido en vivo diariamente, incluyendo transmisiones que habían sido archivadas.

React Live permitirá reaccionar a videos largos

Watch With, función que inicialmente estuvo enfocada en reacciones a grandes transmisiones, también llegará a determinados videos largos. Los contenidos compatibles tendrán la opción “React live”, que permitirá iniciar una emisión relacionada.

El creador que haga la reacción conservará los ingresos obtenidos por publicidad y financiamiento de sus seguidores. A su vez, el autor del material original recibirá atribución adicional y podrá consultar las visualizaciones desde YouTube Studio. También tendrá la posibilidad de decidir qué videos pueden utilizarse para este formato.

Go Live Together facilitará las colaboraciones

A comienzos de 2027, los creadores podrán buscar usuarios que ya estén transmitiendo para invitarlos a una emisión conjunta. También podrán ingresar a una cola de emparejamiento rápido, mediante la cual YouTube buscará automáticamente perfiles similares.

La novedad ampliará el sistema actual, que depende principalmente de enviar un enlace para incorporar a alguien que todavía no se encuentra transmitiendo.

Los Live showdowns crearán competencias durante los directos

Las emisiones compartidas podrán incorporar competencias entre creadores. Durante estos Live showdowns, el público podrá apoyar a cada participante mediante chats, regalos y Super Chats.

Un marcador mostrará en pantalla el avance de cada creador en tiempo real. De esta manera, YouTube busca añadir una nueva dinámica de participación y una alternativa adicional para generar ingresos.

Live auto-dubbing buscará eliminar las barreras de idioma

Desde comienzos de 2027, la plataforma probará una herramienta capaz de traducir automáticamente la voz de un creador mientras realiza un directo. Así, los espectadores podrán escuchar la transmisión en el idioma que prefieran.

La función está relacionada con el alcance internacional de los contenidos, pues más del 40 % del tiempo de visualización de los directos corresponde a usuarios ubicados fuera del país del creador.

YouTube. | Foto: Pexels

¿CÓMO CAMBIARÁ YOUTUBE STUDIO CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Las nuevas funciones de Studio estarán orientadas a distintas etapas del trabajo de los creadores, desde descubrir temas hasta analizar resultados y mejorar la presentación de sus publicaciones.

Insights y Research ayudarán a detectar oportunidades

Estas herramientas permitirán revisar el comportamiento de videos anteriores y encontrar publicaciones que hayan tenido resultados especialmente destacados o poco habituales. La información podrá utilizarse para identificar referencias y plantear nuevas ideas de contenido.

La IA dará recomendaciones sobre videos y miniaturas

Studio podrá analizar proyectos en preparación y ofrecer sugerencias relacionadas con el ritmo, la estructura y la narrativa. También será posible generar miniaturas que sigan el estilo visual de un determinado canal.

Las miniaturas dinámicas permitirán mostrar una de tres opciones según los diferentes segmentos de audiencia.

Las pruebas llegarán al contenido de los videos

Desde 2024, los creadores han realizado más de 40 millones de experimentos con títulos y miniaturas. El siguiente paso será probar hasta tres versiones de un mismo video para identificar qué inicio o montaje consigue mantener mejor la atención de los espectadores.

Ask Studio también trabajará con videos antiguos

La herramienta podrá revisar publicaciones que llevan tiempo dentro del catálogo, sugerir nuevas miniaturas y probarlas para buscar una segunda oportunidad para esos contenidos.

Además, YouTube incorporará funciones que ayudarán a preparar respuestas frente a propuestas comerciales y materiales destinados a posibles acuerdos entre creadores y marcas.

YouTube. (Photo by Eric PIERMONT / AFP) / ERIC PIERMONT

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO EDITOR CONVERSACIONAL QUE PREPARA YOUTUBE?

YouTube prepara un sistema de edición mediante instrucciones escritas para Shorts y YouTube Create. Los usuarios podrán pedirle a la herramienta que reorganice fragmentos, elimine determinadas partes, cambie el ritmo o sincronice la música.

El proceso podrá continuar mediante nuevas instrucciones y el creador podrá alternar en cualquier momento entre las modificaciones realizadas por IA y la edición manual.

¿QUÉ HERRAMIENTAS HABRÁ PARA PROTEGER A LAS COMUNIDADES?

YouTube prueba una función opcional de moderación de comentarios basada en inteligencia artificial. El sistema podrá aprender los criterios que utiliza cada canal para gestionar las conversaciones de su comunidad.

La plataforma también señaló que miles de millones de canales pueden registrarse en su sistema automatizado de detección de deepfakes. Más adelante, integrará la identificación de voz hablada con reconocimiento facial y llevará las herramientas de protección de imagen personal a la aplicación móvil, según informa la agencia Andina.

¿QUÉ NUEVAS OPCIONES TENDRÁN LOS ESPECTADORES?

Los usuarios podrán crear feeds personalizados desde la página de inicio mediante instrucciones conversacionales. Por ejemplo, podrán solicitar determinados tipos de podcasts, documentales o nuevos creadores. Estos espacios podrán guardarse y actualizarse automáticamente.

Por otro lado, Ask YouTube ampliará sus funciones para recomendar productos y Shorts podrá organizarse en temporadas y episodios.

En materia de compras, YouTube prevé ampliar su programa de afiliados de Shopping a 35 países antes de finalizar 2026. También sumará socios y adaptará las ofertas de productos según la ubicación del espectador. Hasta el momento, no se ha confirmado si Perú formará parte de esta expansión.

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