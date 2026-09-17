El vídeo musical de la remezcla del tema “MIC Drop”, interpretado por la banda surcoreana BTS y producido por el DJ estadounidense Steve Aoki, superó las 1.600 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Según informó la agencia de representación BigHit Music, el hito se registró el miércoles alrededor de las 6:37 p. m. Con este logro, la producción audiovisual se suma a “Dynamite”, “Boy With Luv” y “DNA” como los cuatro contenidos de la agrupación que han sobrepasado dicha cifra de reproducciones a nivel global.

El tema original pertenece al quinto mini-álbum de la banda y fue lanzado en formato electro trap en noviembre de 2017, alcanzando en su debut el puesto 28 del listado Hot 100 de la revista Billboard.

La noticia se produce en el marco de la gira mundial “Arirang”, espectáculo con el que el grupo iniciará su etapa por Sudamérica los días 2 y 3 de octubre en Bogotá, Colombia. Posteriormente, se presentará en Lima el 7, 9 y 10 del mismo mes.

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