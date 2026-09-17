El tema original pertenece al quinto mini-álbum de la banda y fue lanzado en formato electro trap en noviembre de 2017 (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
El tema original pertenece al quinto mini-álbum de la banda y fue lanzado en formato electro trap en noviembre de 2017 (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

El vídeo musical de la remezcla del tema “MIC Drop”, interpretado por la banda surcoreana BTS y producido por el DJ estadounidense Steve Aoki, superó las 1.600 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

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