El vídeo musical de la remezcla del tema “MIC Drop”, interpretado por la banda surcoreana BTS y producido por el DJ estadounidense Steve Aoki, superó las 1.600 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.
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