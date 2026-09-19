El Grupo Markess, liderado por Wilmer Markess, atraviesa un momento especial luego de recibir el respaldo de distintas radios peruanas en su camino a los Premios Unidad Latin Music Awards, ceremonia que se realizará el próximo 9 de octubre en Nueva York. La agrupación representa al rock pop nacional y buscará dejar en alto el nombre del Perú en esta importante premiación internacional.

La banda compite en la categoría Pop Rock, una nominación que reconoce su propuesta musical y el trabajo que viene desarrollando para llevar sus canciones a nuevos escenarios. Para Wilmer Markess y los integrantes del grupo, esta candidatura representa una oportunidad para mostrar que el talento peruano también puede trascender fronteras.

El respaldo de las radios nacionales se ha convertido en uno de los principales impulsos para la agrupación. La difusión de su música y el apoyo recibido desde distintos espacios radiales han permitido que el público conozca más de cerca el trabajo del Grupo Markess y acompañe su camino hacia la ceremonia en Nueva York.

A este respaldo se suma el apoyo de sus seguidores, quienes vienen expresando su respaldo a través de las plataformas digitales y diferentes espacios de difusión. El grupo considera que este acompañamiento refleja el interés del público peruano por seguir apoyando las propuestas musicales nacionales.

Para Wilmer Markess, llegar a una premiación internacional llevando la bandera del rock pop peruano tiene un significado especial. La agrupación busca que su participación sirva también para abrir mayores oportunidades a los artistas nacionales que apuestan por géneros como el rock y el pop.

Los Premios Unidad Latin Music Awards se realizarán el 9 de octubre en Nueva York, donde se reunirán diferentes exponentes de la música latina. En ese escenario, el Grupo Markess espera contar con el respaldo de los peruanos y continuar avanzando en una competencia que le permite representar al rock pop nacional fuera del país.

Mientras se acerca la fecha de la ceremonia, el Grupo Markess continúa promoviendo su propuesta musical y agradeciendo el respaldo que viene recibiendo de las radios peruanas, sus seguidores y el público nacional.

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