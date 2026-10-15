Un momento de tensión se vivió durante la primera prueba de sonido del grupo surcoreano BTS en Chile, previo a su concierto de este miércoles 14 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Y es que, Jeaneth Pacheco, una madre de familia peruana que viajó desde Arequipa junto a su menor hija, señaló haber sufrido maltratos por parte de fanáticas chilenas y del personal de seguridad del recinto.

De acuerdo con la transmisión en vivo que Pacheco logró emitir a través de TikTok, el altercado comenzó cuando un grupo de asistentes se ubicó cerca de su posición en la primera fila. Tras pedirles que evitaran empujarla, las espectadoras justificaron los roces argumentando que “ese tipo de contacto es común en los conciertos”.

Pero yo vi muchas chilenas haciendo lives en el sound sheck desde un comienzo!!! Y la gran pregunta es porq ala señora de arequipa(perú) no la dejaron hacer su live? https://t.co/OzzOgDEr2C — Sheyyyy (@SheylaCruz27612) October 14, 2026

“Acá estamos, a las 3:09 de la tarde en Chile. Yo soy de Arequipa y viajé solo por mi hijita, para que cumpla este sueño y yo también, claro. Todo empezó antes del soundcheck”, relató la arequipeña.

Tras el reclamo, las fanáticas locales llamaron a una agente de seguridad, quien advirtió a Pacheco que las transmisiones en directo estaban prohibidas por la productora, amenazándola con expulsarla si no dejaba de grabar.

“No se puede transmitir en vivo en esta zona. Si alguien la pilla, la voy a sacar, porque es ilegal y está prohibido. Después, en el concierto, cuando salgan al final, ahí sí; pero la prueba de sonido no”, se escucha decir a la agente en el video.

DIFUNDAN ‼️‼️‼️‼️ A LA SEÑORA Q ESTABA EN VIP Y FUE VÍCTIMA DE XENOFOBIA POR PARTE DE CHILENAS https://t.co/a7o2xnLC2M — 𝒵𝒶𝓇𝑒𝓁𝓁𝒶 | ESCUCHÓ HOC Y UGH EN VIVO 🇵🇪‼️ (@jmwoniew) October 15, 2026

Ante el llamado de atención, Pacheco sostuvo que en otros eventos sí le habían permitido transmitir, a lo que la guardia le respondió tajantemente que revisara las indicaciones del correo emitido por la organización.

Janeth, manifestando desconocer dicha restricción, finalizó la transmisión, no sin antes señalar que la intervención fue motivada por el reclamo previo que hizo por los empujones. “Solo se han molestado porque pedí que no me empujen, y de ahí empezaron con sus cositas”, dijo.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cambiaron al español para dirigirse a ARMY en San Marcos.

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Reacciones en redes sociales

La difusión del fragmento en la plataforma X (antes Twitter) generó una ola de reacciones entre los seguidores del grupo en Perú, quienes cuestionaron la supuesta aplicación selectiva de los reglamentos del evento.

Usuarios señalaron que varias asistentes locales pudieron transmitir en vivo sin contratiempos, por lo que catalogaron el trato hacia la peruana como un posible acto de discriminación o xenofobia.

A pesar del trago amargo, la compatriota confirmó luego en sus redes sociales que ella y su hija lograron disfrutar del espectáculo.

Por su parte, BTS continuará con sus presentaciones programadas para este 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, como parte de su gira internacional Arirang.

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