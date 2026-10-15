El incidente habría comenzado luego de que la peruana pidiera distancia a unas fans chilenas tras recibir empujones | Foto: Captura de X (@SheylaCruz27612)
El incidente habría comenzado luego de que la peruana pidiera distancia a unas fans chilenas tras recibir empujones | Foto: Captura de X (@SheylaCruz27612)
Por Redacción EC

Un momento de tensión se vivió durante la primera prueba de sonido del grupo surcoreano BTS en Chile, previo a su concierto de este miércoles 14 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Y es que, Jeaneth Pacheco, una madre de familia peruana que viajó desde Arequipa junto a su menor hija, señaló haber sufrido maltratos por parte de fanáticas chilenas y del personal de seguridad del recinto.

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