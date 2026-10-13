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Jimin celebró su cumpleaños en Lima, así fue la celebración.
Jimin celebró su cumpleaños en Lima, así fue la celebración.
/ Comoposición
Por Alejandra Garboza

El cumpleaños de Park Jimin comenzó a celebrarse antes de la fecha señalada en el calendario. Para miles de integrantes de ARMY, el fandom de BTS, la visita de la agrupación surcoreana a Lima fue la oportunidad de transformar el cariño por el cantante en una serie de homenajes que llevaron su nombre desde las calles hasta las tribunas del Estadio San Marcos.

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