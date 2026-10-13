El cumpleaños de Park Jimin comenzó a celebrarse antes de la fecha señalada en el calendario. Para miles de integrantes de ARMY, el fandom de BTS, la visita de la agrupación surcoreana a Lima fue la oportunidad de transformar el cariño por el cantante en una serie de homenajes que llevaron su nombre desde las calles hasta las tribunas del Estadio San Marcos.

La celebración peruana de Jimin se adelantó durante los conciertos que BTS ofreció los días 7, 9 y 10 de octubre en la Lima, como parte de su gira mundial Arirang. La despedida del grupo dejó una de las escenas más emotivas de su paso por el país: miles de voces reunidas para cantarle “Happy Birthday” , durante el último concierto, cuando llegó el turno del artista para dirigirse al público.

Un estadio convertido en regalo

La sorpresa en San Marcos fue organizada por las comunidades BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS. El proyecto contempló la distribución gratuita de más de 30.000 corazones de papel y una pancarta especial que los asistentes debían levantar en el momento indicado del espectáculo.

La propuesta buscaba convertir las tribunas y la zona de campo en una imagen colectiva de apoyo a Jimin. Los corazones, junto con los mensajes preparados para el cantante, formaron parte de un homenaje que incorporó los colores rojo y blanco, en referencia a la bandera peruana.

La celebración tuvo una planificación para cada fecha. El 7 de octubre, los seguidores podían llevar vinchas o ganchos inspirados en Chimmy, el personaje de BT21 asociado a Jimin. El 9 de octubre, la dinámica proponía utilizar uchiwas, abanicos decorados con fotografías del artista. El momento central llegó el sábado 10, cuando el público se unió para cantarle en inglés y español.

Un tren con su nombre recorrió Lima

El homenaje también salió del estadio. Desde el 7 de octubre, un tren de la Línea 1 del Metro de Lima circuló con una decoración dedicada a Jimin, gracias a una iniciativa impulsada por el fanbase JIMIN PERÚ 13 en coordinación con la empresa operadora.

La unidad fue intervenida con fotografías del cantante, corazones, estrellas, nubes, arcoíris y mensajes de felicitación. El tren recorrió las 26 estaciones de la línea, entre Villa El Salvador y Bayóvar, durante su horario habitual de servicio.

El tren en honor a Jimin soprendió a todos los usuarios. Foto: Línea 1 Metro de Lima

Así, el tributo no quedó reservado para quienes tenían entradas para los conciertos: también acompañó los desplazamientos cotidianos de miles de pasajeros y llevó la celebración a distintos puntos de la ciudad.

Drones y parapentes en el cielo limeño

La Costa Verde fue otro de los escenarios elegidos para expresar el cariño del fandom. Entre las actividades organizadas durante la estancia de BTS se incluyeron mensajes dedicados a los integrantes de la banda en parapentes y un espectáculo nocturno de drones.

El show anunciado para el 8 de octubre contempló 150 drones sincronizados, que iluminaron el cielo limeño con figuras vinculadas al grupo y mensajes de afecto. La iniciativa fue parte de los proyectos que ARMY preparó para recibir a los siete artistas durante su primera visita al Perú.

Las imágenes de los homenajes se sumaron a las publicaciones que circularon en redes sociales durante esos días, en una ciudad que recibió a seguidores llegados de diferentes lugares para asistir a los conciertos.

Muchas gracias: el momento que quedó en San Marcos

El instante que terminó de darle sentido a las celebraciones llegó durante el último concierto. Cuando Jimin tomó la palabra en uno de los segmentos finales del espectáculo, los asistentes comenzaron a cantarle “Feliz cumpleaños”. La serenata, preparada con anticipación por las comunidades de fans, llenó el estadio y sorprendió al artista, que respondió con un “Muchas gracias”.

La escena condensó el propósito de los distintos proyectos: hacer que el cantante recibiera una muestra de cariño antes de cumplir años y aprovechar la visita de BTS para compartir una experiencia colectiva. Los corazones, los accesorios, las fotografías y el canto formaron parte de una misma celebración.

Este 13 de octubre, Jimin llega a los 31 años con Lima incorporada a los recuerdos de su gira. Para ARMY Perú, la fecha tiene un significado especial: la oportunidad de celebrar a uno de sus artistas favoritos no solo desde las pantallas, sino también a través de iniciativas que ocuparon espacios públicos y reunieron a miles de personas alrededor de la música.