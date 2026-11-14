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Resumen

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Del concierto de BTS al encuentro con el Papa León XIV.
Del concierto de BTS al encuentro con el Papa León XIV.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

No son productos oficiales ni se venden en tiendas. Son pequeños regalos elaborados por los propios seguidores para compartir la emoción de un acontecimiento. Se llaman freebies y, aunque se hicieron especialmente visibles entre las comunidades de fans del K-pop, ahora también acompañan la visita del papa León XIV al Perú.

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