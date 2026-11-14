No son productos oficiales ni se venden en tiendas. Son pequeños regalos elaborados por los propios seguidores para compartir la emoción de un acontecimiento. Se llaman freebies y, aunque se hicieron especialmente visibles entre las comunidades de fans del K-pop, ahora también acompañan la visita del papa León XIV al Perú.

Durante la Vigilia de los Jóvenes, realizada en el Estadio Nacional el último jueves, algunos asistentes llegaron con estos recuerdos para repartirlos y la iniciativa continuará en la misa del pontífice el lunes 16.

La palabra freebie proviene del inglés y hace referencia a un obsequio gratuito. En los conciertos, los seguidores suelen preparar stickers, pulseras, llaveros, tarjetas coleccionables o fotografías inspiradas en sus artistas favoritos. No necesariamente esperan recibir algo a cambio: la intención es compartir un recuerdo, conocer a otras personas y fortalecer los vínculos dentro de una comunidad.

En Lima, esta práctica cobró especial visibilidad durante las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. Las ARMY, nombre con el que se conoce al fandom del grupo surcoreano, prepararon e intercambiaron detalles personalizados en los alrededores del recinto. La creatividad de sus propuestas y la dinámica de compartirlas entre desconocidas hicieron que los freebies se convirtieran en parte de la experiencia de los conciertos.

Unas semanas después, la costumbre encontró nuevos protagonistas. Esta vez, los recuerdos tienen como figura central al papa León XIV y llevan mensajes relacionados con su visita al país. Entre quienes se animaron a prepararlos está Fátima Romelia Callirgos Vicente, comunicadora de la parroquia Virgen de Nazaret, en El Agustino. Su iniciativa surgió de una actividad de la propia comunidad.

“La idea surgió a raíz de que mandamos a realizar stickers para la comunidad de la parroquia y, al quedar muchos stickers, se me ocurrió poder repartir y compartir esta emoción por el Papa”, cuenta.

Los stickers tienen la imagen del pontífice saludando, acompañada por una bandera peruana. También llevan el mensaje “PAPA LEÓN XIV VUELVE A CASA” y, en la parte inferior, el logo de la parroquia. Un recuerdo sencillo que reúne la identidad de la comunidad y el entusiasmo por el regreso del Papa al país.

Durante la misa tambien se repartirán freebies. (Foto: Latina)

Otra de las personas que se sumó a esta iniciativa es Mayra Romero, quien encontró en los freebies una oportunidad para recuperar una costumbre de sus años en un grupo parroquial. “Nació como recuerdo de cuando participaba en un grupo parroquial, ya que ahí hacíamos esta especie de recuerditos. Además, me gustan los detalles y manualidades”, explica.

Para la Vigilia de los Jóvenes preparó 33 obsequios: chupetines decorados con imágenes de Cristo, María y el papa León XIV. Su intención es continuar compartiéndolos durante la misa en Las Palmas, para que más asistentes puedan llevarse un recuerdo de la visita.

Así, una práctica asociada a los conciertos y a la cultura de los fandoms se traslada a un encuentro religioso. Los objetos cambian, pero se mantiene la idea que les da sentido: dedicar tiempo a preparar un detalle y entregarlo a otra persona para compartir una emoción. En esta ocasión, los freebies se convierten también en una manera de celebrar la visita del Pontífice y guardar un recuerdo de un acontecimiento vivido en comunidad.