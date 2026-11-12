A veces, los adultos esperamos que las preguntas de los niños sean sencillas. Sin embargo, basta darles la palabra para descubrir que comparten nuestras preocupaciones; inquietudes que no siempre sabemos articular y para las que, muchas veces, no tenemos respuesta. ¿En qué idioma reza alguien que habla cinco lenguas? ¿Por qué, si Dios nos ama, permite que sufran personas inocentes? Estas son dos de las interrogantes dirigidas al papa León XIV por niños y niñas de diversas regiones del Perú. Sus mensajes forman parte de una convocatoria lanzada esta semana por El Comercio y Somos con motivo de la próxima visita papal al país.

Entre una pregunta y otra se abre un abanico que va desde la curiosidad por la vida de una figura pública hasta dilemas más profundos que han desvelado a filósofos y teólogos durante siglos. Todas estas dudas merecen ser escuchadas con la misma atención. En los trabajos recibidos conviven la búsqueda de silencio en un mundo lleno de distracciones, el deseo de un país más justo y la dificultad para comprender la maldad; pero también el interés por los momentos libres del Pontífice y sus juegos favoritos. La invitación a dibujar al Papa y formularle una interrogante nació, precisamente, para asomarnos a esas miradas. Presentamos cuatro de los trabajos recibidos: una oportunidad para detenernos en lo que ellos piensan. //

Dibujo 1: Rafaella Rondón Murillo

Pregunta: “Sé que usted habla cinco idiomas. Cuando piensa o cuando reza a solas, ¿en qué idioma lo hace habitualmente?"

Dibujo de Rafaella Rondón

Dibujo 2: Kayli Chayán Tineo

Pregunta: “¿Cómo podemos encontrar momentos de silencio y conexión con Dios en un mundo lleno de distracciones y tecnología?"

Dibujo de Kayli Chayán

Dibujo 3: Brenda Chumbirayco

Pregunta: “Padre, si pudiera cambiar una sola cosa en el corazón de los peruanos para construir un país más justo y humano, ¿qué cambiaría y por qué?"

Dibujo de Brenda Chumbirayco

Dibujo 4: Ruth Aguirre

Pregunta: “Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que veamos tanta maldad en el mundo y que sufran personas inocentes?"