icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

VATICANO (VATICANO), 03/07/2025.- El papa León XIV ha saludado este jueves a cientos de niños que pasan las vacaciones de verano en el Vaticano, así como a cerca de 300 jóvenes ucranianos, y les ha emplazado a "construir puentes" para evitar las guerras. EFE/ Vaticano / Simone Risoluti / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
VATICANO (VATICANO), 03/07/2025.- El papa León XIV ha saludado este jueves a cientos de niños que pasan las vacaciones de verano en el Vaticano, así como a cerca de 300 jóvenes ucranianos, y les ha emplazado a "construir puentes" para evitar las guerras. EFE/ Vaticano / Simone Risoluti / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
/ Simone Risoluti
Por Oscar García

A veces, los adultos esperamos que las preguntas de los niños sean sencillas. Sin embargo, basta darles la palabra para descubrir que comparten nuestras preocupaciones; inquietudes que no siempre sabemos articular y para las que, muchas veces, no tenemos respuesta. ¿En qué idioma reza alguien que habla cinco lenguas? ¿Por qué, si Dios nos ama, permite que sufran personas inocentes? Estas son dos de las interrogantes dirigidas al papa León XIV por niños y niñas de diversas regiones del Perú. Sus mensajes forman parte de una convocatoria lanzada esta semana por El Comercio y Somos con motivo de la próxima visita papal al país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?