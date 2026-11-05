Una fiebre tifoidea llevó de madrugada a Robert Prevost a una clínica de Piura en 1985, durante sus primeros años de misión pastoral en Chulucanas (Morropón, Piura). Este episodio forma parte de una investigación periodística que reconstruye, mediante testimonios, documentos y fotografías inéditas, la etapa en que el actual papa León XIV recorrió comunidades de la sierra piurana y estableció vínculos con sus habitantes.

Para desplazarse por los caseríos de las alturas piuranas, Prevost aprendió a cabalgar y visitó zonas que todavía permanecían aisladas tras el Fenómeno El Niño de 1983. También gestionó alimentos, brindó ayuda a comunidades y participó en la formación de jóvenes de escasos recursos de la Casa de Formación Santo Tomás de Villanueva de Trujillo.

La publicación se presentará el 6 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Universidad Nacional de Piura (UNP) y a las 6 p. m. en la Universidad de Piura (UDEP). El 7 de noviembre, a las 10 a. m., llegará al Centro Pastoral La Sagrada Familia de Chulucanas | Foto: Difusión

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La investigación recoge, además, episodios menos conocidos de su vida cotidiana en Chulucanas. En su oficina de la Prelatura jugaba Atari con seminaristas y aspirantes al sacerdocio, mientras que en la ciudad conoció a una cocinera que dejó la gastronomía de Chicago para preparar platos propios de la localidad.

Estos pasajes forman parte de “Donde todo empezó. Chulucanas en el corazón del papa”, libro de diez crónicas del periodista piurano Lucas Jiménez, publicado por la editorial Artífice, que aborda los primeros años de Robert Prevost en el Perú.

Robert Prevost y parte del grupo de monaguillos tras un día de playa en Piura / Archivo de Víctor Palacios

¿Cuándo se presentará el libro sobre León XIV?

La publicación se presentará el 6 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Universidad Nacional de Piura (UNP) y a las 6 p. m. en la Universidad de Piura (UDEP). El 7 de noviembre, a las 10 a. m., llegará al Centro Pastoral La Sagrada Familia de Chulucanas.

El libro estará a la venta en las principales librerías del país y a través de los canales oficiales de la editorial.

El papa León XIV presidió el miércoles 4 de noviembre su última audiencia general semanal antes de viajar el viernes a Uruguay, primera escala de una ambiciosa gira que lo llevará también por Argentina y Perú. (AFP)

¿Quién es Lucas Jiménez?

Lucas Jiménez es periodista y ha recibido cinco premios nacionales e internacionales por sus crónicas y reportajes, entre ellos reconocimientos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), CHS Alternativo y el Centro de Estudios Avanzados en Periodismo Narrativo.