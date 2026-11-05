El libro también aborda aspectos de la vida cotidiana del futuro pontífice durante su estancia en esa ciudad norteña | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
El libro también aborda aspectos de la vida cotidiana del futuro pontífice durante su estancia en esa ciudad norteña | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Una fiebre tifoidea llevó de madrugada a Robert Prevost a una clínica de Piura en 1985, durante sus primeros años de misión pastoral en Chulucanas (Morropón, Piura). Este episodio forma parte de una investigación periodística que reconstruye, mediante testimonios, documentos y fotografías inéditas, la etapa en que el actual papa León XIV recorrió comunidades de la sierra piurana y estableció vínculos con sus habitantes.

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